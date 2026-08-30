Las claves de la Serie de Campeonato Zona Norte 2026, el dominio del pitcheo hermético entre Sultanes y Toros
La Serie de Campeonato de la Zona Norte 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol ha entregado, desde sus primeros compases, dos auténticas joyas.
Con el compromiso igualado a un triunfo por bando tras los dos primeros juegos disputados en el Toros Mobil Park, los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana han dejado sumamente claro que el camino hacia la anhelada Serie del Rey estará pavimentado por el control absoluto desde el centro del diamante. Este enfrentamiento se ha definido por ejecuciones milimétricas, el castigo implacable al error ocasional y, de manera fundamental, un pitcheo abridor y de relevo de características herméticas.
La primera y más contundente clave que ha dictado el rumbo de estos dos choques inaugurales es el superlativo nivel de prevención de carreras exhibido por ambas novenas. En 18 entradas totales de beisbol, apenas se han pisado el plato en seis ocasiones (dos carreras en el Juego 1 y cuatro en el Juego 2), lo cual constituye un hito estadístico notable en una liga que históricamente favorece el bateo.
En el Juego 1, el diamante fronterizo fue escenario de un duelo monticular digno de enmarcarse.
Por el bando regiomontano, el experimentado zurdo mexicano Manny Bañuelos ofreció una actuación impecable que, bajo cualquier otra métrica de respaldo ofensivo, le habría garantizado la victoria.
Bañuelos completó cinco sólidas entradas de labor en las que recetó ocho ponches, permitió apenas cuatro imparables aislados y toleró solo dos carreras limpias. Fue una salida de élite fundamentada en el comando y la agresividad en la zona de strike, pero terminó cargando con la derrota ante la alarmante falta de apoyo de su toletería.
La contraparte de Bañuelos en ese primer duelo, el abridor dominicano de los Toros, Adonis Medina, dictó una verdadera cátedra sobre la contención bajo presión.
A pesar de no mostrar un dominio basado puramente en abanicados (apenas consiguió un ponche), Medina navegó durante 4.2 entradas en blanco. Su inmenso mérito analítico consistió en tolerar cinco imparables sin romperse, induciendo rodados salvadores que resultaron en jugadas de doble matanza y apagando los incendios sistemáticos de Monterrey.
Su labor de contención preparó la mesa perfecta para que el profundo relevo tijuanense se encargara del resto y finiquitara la blanqueada de 2-0.
En series de postemporada donde el pitcheo rival anula de manera constante el bateo situacional (especialmente con corredores en posición de anotar), la responsabilidad de romper el cerrojo recae enteramente sobre el poder ocasional. Las estrellas veteranas y los bateadores de alto impacto han tenido que dictar sentencia mediante batazos de vuelta entera.
En el primer compromiso, la balanza táctica y anímica se inclinó hacia Tijuana gracias a la vasta jerarquía de Justin Turner.
El consagrado ex ligamayorista leyó magistralmente la secuencia de pitcheos de Bañuelos y, en la cuarta entrada, detonó un cuadrangular solitario que quebró el cero en la pizarra y modificó de golpe la inercia del partido.
Por su parte, la urgente respuesta de los Sultanes en el Juego 2 tuvo nombre y apellido: Josh Lester.
Con su equipo sintiendo la asfixiante presión de evitar un déficit de 0-2 en la serie, Lester asumió en solitario el rol de arquitecto de la victoria.
El cañonero destrozó el plan de vuelo local al registrar una monstruosa línea ofensiva de 4-3, conectando dos cuadrangulares (uno solitario para abrir la pizarra y otro de dos carreras), remolcando tres anotaciones y pisando el plato en tres ocasiones.
Su espectacular despertar para guiar el triunfo de 4-0 representó el único momento en 18 entradas donde el pitcheo de Tijuana lució verdaderamente vulnerable.
Mengden frente a Skirrow
El segundo juego de la serie añadió una nueva capa de profundidad al análisis del pitcheo. El estadounidense Daniel Mengden tomó la esférica por Monterrey con la eliminatoria en vilo y respondió con una auténtica joya desde el montículo.
Mengden blanqueó a la artillería de Tijuana a lo largo de 5.2 entradas de labor, permitiendo solo cinco imparables, sorteando dos pasaportes y retirando a seis rivales por la vía del ponche. Fue el lanzador ganador porque supo ejecutar el lanzamiento perfecto exactamente cuando el tráfico en las bases amenazaba con complicarle la existencia.
En la trinchera opuesta, el abridor local Noah Skirrow cargó con la amarga derrota, pero su actuación exige un análisis mucho más justo y matizado.
Skirrow admitió tres carreras en 4.0 entradas lanzadas. Sin embargo, analíticamente hablando, Skirrow no tuvo una apertura terrible ni acusó un descontrol severo. Compitió en la zona, consiguió outs importantes y limitó el daño periférico.
Su único —pero fatídico— pecado de la noche fue su incapacidad para resolver el enigma que supuso Josh Lester. Las tres carreras que Skirrow permitió fueron producto directo y exclusivo de los dos swings de vuelta entera de Lester.
La final de la Zona Norte aterriza ahora en Nuevo León con un empate 1-1.
La llave para acceder a la Serie del Rey dependerá de qué estratega logre mantener la inflexibilidad de su bullpen mientras su alineación encuentra la forma de descifrar, aunque sea por un instante, la perfección del pitcheo rival.