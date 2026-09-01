Los Toros de Tijuana derrotaron 6-5 a los Sultanes de Monterrey en 11 entradas
Los Toros de Tijuana derrotaron 6-5 a los Sultanes de Monterrey en un auténtico partidazo que se decidió en 11 entradas en el Walmart Park, donde se disputó el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte de la LMB.
Fue una noche de volteretas en la que terminó imponiéndose el equipo visitante, para tomar ventaja de 2-1 en la serie.
Los Sultanes lograron levantarse cuando estaban a tres outs de la derrota en la novena entrada, y tuvieron casa llena para ganar el partido en extrainnings; sin embargo fallaron ante su público, algo que no ocurrió con los fronterizos, que encontraron la carrera definitiva en la parte alta del onceavo rollo.
El pitcher ganador fue Brett de Geus; mientras que Jake Higginbotham cargó con la derrota. Adbert Alzolay se quedó con el salvamento.
El Juego 4 se disputará el martes 1 de septiembre en el Walmart Park en punto de las 19:30 horas.
Jared Wetherbee será el lanzador abridor para los regios; mientras que David Reyes abrirá por los fronterizos.