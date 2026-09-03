Toros de Tijuana son Campeones de la Zona Norte y aguardan rival en la Serie del Rey
Los Toros de Tijuana ganaron el Campeonato del Norte y avanzaron a la Serie del Rey tras derrotar 10-1 a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park. Con esta victoria como visitantes, el equipo fronterizo aseguró su cuarta participación en la gran final de la Liga Mexicana de Beisbol.
El ataque de Tijuana comenzó rápido gracias a Hernán Pérez. El venezolano conectó un grand slam en la primera entrada ante los lanzamientos del abridor Manny Bañuelos. Monterrey respondió en ese mismo episodio con una carrera tras un batazo de Harold Ramírez, pero esa fue toda su ofensiva de la noche.
Gilberto Celestino también lució con el madero al remolcar cuatro anotaciones durante el partido.
El dominicano produjo una carrera en el segundo capítulo, otra con un sencillo en el sexto rollo y dos más en la octava entrada con un batazo largo. Tijuana consiguió sus últimas dos rayitas en el noveno asalto para fijar el marcador final.
En el centro del diamante, Adonis Medina se acreditó el triunfo tras trabajar cinco entradas completas. El abridor de Tijuana permitió cuatro imparables, aceptó una carrera y retiró a tres rivales por la vía del ponche. Por su parte, Manny Bañuelos sufrió la derrota al tolerar seis carreras en cinco episodios y dos tercios de labor.
Los relevistas de Toros estuvieron intratables para preservar la ventaja. Adbert Alzolay, Jonathan Aro, Roel Ramírez y Brett de Geus retiraron las últimas cuatro entradas sin permitir daño. El trabajo de Roel Ramírez resultó determinante, pues eliminó a sus tres rivales del octavo episodio con puros ponches.
Ahora, los Toros de Tijuana aguardan el desenlace en la Zona Sur para conocer a su rival en la gran final. El oponente del equipo fronterizo para la Serie del Rey saldrá del ganador de la serie que disputan los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco.