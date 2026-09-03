¡TIJUANA, SOMOS CAMPEONES DE LA ZONA NORTE!



VOLVEREMOS A VIVIR JUNTOS UNA SERIE DEL REY. ¡QUE RETUMBE EL TOROS MOBIL PARK PORQUE SOMOS #TOROSDECORAZÓN!



¡VAMOS POR EL TERCER TÍTULO! pic.twitter.com/QiSZq8ZWDG