Pericos elimina a los Diablos y termina el sueño del tricampeonato
Los Diablos Rojos regresaron de Puebla después de ganar dos partidos consecutivos y mantener viva una remontada que comenzó 0-3. Esta vez no hubo otro regreso. Los Pericos ganaron 3-0 en el Alfredo Harp Helú, eliminaron al bicampeón y avanzaron a la Serie de Campeonato de la Zona Sur.
Puebla encontró la ventaja en la tercera entrada. Samar Leyva abrió la ofensiva con sencillo y Herlis Rodríguez conectó un triple productor para romper el cero. Sergio Alcántara lo llevó después al plato con otro imparable y puso el 2-0.
Ricardo Pinto ya no salió de la cuarta entrada. Nick Vespi ocupó su lugar y los relevistas mantuvieron el partido al alcance del México, pero un error de Jon Singleton abrió la quinta para Lorenzo Cedrola, quien avanzó hasta tercera y anotó con un lanzamiento descontrolado de Vespi para ampliar la diferencia a 3-0.
El problema estuvo del otro lado. Después de producir 26 carreras y 38 imparables entre los Juegos 4 y 5, la ofensiva de los Diablos volvió a apagarse frente a Antonio Santos y el bullpen de Puebla.
México tuvo corredores en posición de anotar, incluido un doble de Franklin Barreto en la sexta y otro de Singleton en la séptima, pero no consiguió llevarlos al plato. En la novena, Carlos Sepúlveda, Robinson Canó y Singleton fueron retirados en orden.
Los Pericos completaron así la eliminación del equipo que había terminado con el mejor récord de la temporada regular. Para los Diablos también terminó una persecución histórica: después de los títulos de 2024 y 2025, ya no podrán convertirse en el primer tricampeón de la LMB desde los Industriales de Monterrey de 1947 a 1949.