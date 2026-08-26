Playoffs LMB 2026: Diablos y Olmecas buscan la remontada en casa en las series de la Zona Sur
Las Series de Zona de la postemporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol reanudan acción este miércoles 26 de agosto, con los dos sextos juegos de pronóstico reservado.
Tanto los Diablos Rojos del México como los Olmecas de Tabasco lograron sobrevivir a la eliminación en patio ajeno y regresan a casa con la misión de forzar un séptimo juego ante los Pericos de Puebla y los Guerreros de Oaxaca, respectivamente, quienes lideran sus llaves con tres triunfos por bando.
Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla
El Estadio Alfredo Harp Helú será el escenario de una batalla épica. Los Pericos de Puebla sorprendieron a propios y extraños al tomar una abrumadora ventaja de 3-0 en la serie, silenciando los pronósticos. Sin embargo, los superlíderes Diablos Rojos reaccionaron en el Estadio Hermanos Serdán, ganando los Juegos 4 y 5 para regresar la eliminatoria a la capital del país.
El despertar de la ofensiva escarlata ha sido fundamental para mantenerse con vida.
Tras un inicio inoperante, el México fabricó 26 carreras combinadas en sus dos últimas victorias. Bateadores de poder puro como Jon Singleton y Franklin Barreto han castigado al pitcheo emplumado con cuadrangulares oportunos, devolviéndole el dinamismo y la peligrosidad a la novena capitalina.
El duelo monticular de este Juego 6 es de altísimo voltaje y revivirá el enfrentamiento del segundo encuentro.
Por Puebla, subirá a la loma el dominicano Antonio Santos, líder de victorias en la campaña (10), quien ya maniató a los Diablos permitiendo solo una carrera en cinco entradas. En la trinchera contraria, el venezolano Ricardo Pinto buscará redimirse de manera urgente tras una desastrosa salida en el Juego 1, donde colapsó permitiendo cuatro carreras en apenas dos episodios.
El desgaste del bullpen y la altura de la CDMX jugarán un rol crítico esta noche.
El cerrador escarlata Tomohiro Anraku viene de una carga de trabajo importante tras sacar seis outs en el Juego 5. Además, la batería de los Diablos deberá estar sumamente alerta ante la agresividad de los Pericos, quienes lideran los playoffs con 21 bases robadas, un elemento táctico clave para desestabilizar a los lanzadores.
Olmecas de Tabasco vs Guerreros de Oaxaca
En la sofocante humedad del sureste mexicano, el Parque Centenario 27 de Febrero recibe a unos Olmecas de Tabasco que revivieron de sus cenizas. A punto de ser eliminados en el Juego 5 en territorio oaxaqueño, la novena choca logró una dramática remontada en las últimas entradas para ganar 5-4 y forzar el regreso a su fortaleza.
Los Guerreros, que entraron a esta fase bajo la figura del mejor perdedor, buscarán dar la campanada definitiva como visitantes y avanzar a la Serie de Campeonato.
El choque en la loma presenta un fascinante contraste generacional.
Los visitantes enviarán al experimentado exligamayorista de 42 años, Radhamés Liz, quien culminó la campaña regular con una efectividad de 5.21. Por los locales, el estadounidense Ronnie Williams buscará imponer el dominio que lo ha caracterizado en casa; el derecho registró un promedio de carreras limpias de 3.50 global, pero ostenta un minúsculo 2.25 lanzando ante su afición.
La ofensiva bélica seguirá apostando por su explosividad, comandada por toleteros en gran momento como Mel Rojas Jr y el estelar venezolano Alexi Amarista, quienes han castigado de forma recurrente al pitcheo rival a lo largo de la llave.
En contraste, Tabasco confiará en su tradicional beisbol de fundamentos y contacto oportuno, impulsado por figuras como Randy Romero y Óscar González, auténticos héroes del quinto juego al remolcar las carreras del agónico triunfo.
La localía se perfila como una ventaja monumental para los Olmecas, quienes presumen un registro abrumador habiendo ganado 8 de sus últimos 9 enfrentamientos ante Oaxaca en Villahermosa.
Si Tabasco logra contener el ímpetu oaxaqueño en los primeros tercios, su sólido relevo comandado por Francis Peguero y Jimmy Cordero podría sellar la cortina, evitando a toda costa que los Guerreros lleguen con ventaja al noveno inning para utilizar a su meteórico cerrador brasileño, Thyago Vieira.