Playoffs LMB 2026: Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey se enfrentan en la Serie de Campeonato de la Zona Norte
La Serie de Campeonato de la división septentrional de la Liga Mexicana de Beisbol promete ser un clásico instantáneo. Los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey colisionarán por el pase a la anhelada Serie del Rey, reeditando una rivalidad que ha dominado la última década del beisbol mexicano.
Este enfrentamiento pondrá cara a cara a la maquinaria más eficiente de la fase regular contra la ofensiva más explosiva de los actuales playoffs, todo bajo la dirección táctica de dos mánagers con filosofías diametralmente opuestas, el panameño Roberto Kelly y el venezolano Henry Blanco.
Empezamos revisando lo sucedido durante el calendario regular de 2026. Los Toros de Tijuana se consolidaron como el líder absoluto de la Zona Norte, finalizando con un extraordinario récord de 60 victorias y 31 derrotas (.659 de porcentaje).
Su éxito se cimentó en un pitcheo colectivo asfixiante que limitó a sus oponentes a tan solo 313 carreras permitidas en toda la campaña, generando un diferencial positivo de +141 carreras.
Por su parte, los Sultanes de Monterrey navegaron por un año de transición bajo el mando de Henry Blanco, culminando en la tercera posición divisional con una marca de 49-44 (.527) y quedando a 12.0 juegos de distancia de la cima tijuanense.
Durante el 2026, ambas novenas se midieron en nueve ocasiones, con un saldo claramente favorable para los Toros, quienes se adjudicaron seis triunfos frente a tres de los regiomontanos. Tijuana demostró capacidad para ganar tanto en el Toros Mobil Park como en el Walmart Park, incluyendo par de victorias contundentes en julio por marcadores de 11-6 y 4-2.
El núcleo estratégico de esta Serie de Campeonato gravitará, ineludiblemente, en torno a las rotaciones abridoras y los cuerpos de relevo.
Para el Juego 1, la lomita presenciará un choque de ases.
Los Sultanes enviarán al exligamayorista zurdo Manny Bañuelos, quien llega en un estado de forma pletórico a esta instancia. Bañuelos presume un récord invicto de 2-0 y una minúscula efectividad de 1.42 en 19.0 entradas lanzadas en estos playoffs, sumando 12 ponches.
Su repertorio de lanzamientos esquinados será vital para neutralizar a los bates zurdos de Tijuana. Su contraparte será el dominicano Adonis Medina, quien funge como uno de los ases de la rotación de Roberto Kelly y registra una efectividad de 2.35 en la postemporada, con la misión de utilizar su recta pesada para aplacar el ímpetu regiomontano.
En el Juego 2, Monterrey apostará por el estadounidense Daniel Mengden. De mecánica peculiar y gran velocidad, Mengden ha sido una máquina de generar abanicados en agosto, liderando a su equipo con 22 ponches en 16.1 innings y sosteniendo un sólido 2.76 de carreras limpias admitidas.
Tijuana responderá con Noah Skirrow, un lanzador de poder que lideró el departamento de ponches de la LMB en el verano con 72, pero que ha mostrado cierta volatilidad en postemporada con un 4.66 de efectividad.
Cuando la serie se traslade a Nuevo León para el Juego 3, los Sultanes confiarán en la revelación mexicana Daniel Cruz, quien viene de blanquear a Durango y ostenta un brillante 2.25 de efectividad.
Frente a él estará Daniel Martínez, quien finalizó la campaña regular como el campeón de efectividad de todo el circuito con un asombroso 1.94, lo que garantiza un duelo de pronóstico reservado.
Finalmente, el Juego 4 proyecta un enfrentamiento entre el zurdo Jared Wetherbee por Monterrey y el histórico nudillero mexicano David Reyes por Tijuana.
Más allá de los abridores, la eliminatoria podría decidirse en las últimas tres entradas. El bullpen de los Toros de Tijuana es, estadísticamente, el factor más intimidante de los playoffs. Roberto Kelly ha diseñado un sistema de relevo rígido y hermético. Si Tijuana llega con ventaja a la sexta entrada, el margen de maniobra para los rivales desaparece.
El preparador Roel Ramírez no ha permitido carrera en 8.0 innings trabajados (0.00 ERA), mientras que el dominicano Jonathan Aro (1.93 ERA) se encarga de apagar cualquier conato de rebelión. La cortina la baja el estelar Brett de Geus, un cerrador implacable que registró 23 salvamentos en temporada regular y que en postemporada compila una microscópica efectividad de 0.90 con 13 ponches en 10.0 episodios.
Monterrey, en contraste, ha requerido extender las salidas de sus abridores para proteger a un relevo que, aunque cumplidor, es más vulnerable. Nombres como Ronaldo Alesandro, Jake Higginbotham y el cerrador Chris Ellis (20 salvamentos en el año) tendrán la enorme presión de sostener las ventajas que la explosiva ofensiva regia, comandada por Maikel Franco, Sócrates Brito y un colectivo que batea para .326, logre construir en las primeras entradas.
Calendario, fechas y horarios de transmisión
La logística de esta serie exigirá al máximo a ambas franquicias, alternando juegos a nivel del mar en la frontera y duelos en la altitud moderada de Monterrey. El Juego 1 sufrió un ajuste en su programación original debido a requerimientos de televisión, retrasando el Playball 30 minutos.
El cronograma oficial avalado por la liga es el siguiente:
- Juego 1: Viernes 28 de agosto | Toros Mobil Park | 21:05 horas (Tiempo de Monterrey) / 20:05 horas (Tiempo de Tijuana).
- Juego 2: Sábado 29 de agosto | Toros Mobil Park | 20:35 horas (Tiempo de Monterrey) / 19:35 horas (Tiempo de Tijuana).
- Juego 3: Lunes 31 de agosto | Walmart Park | 19:30 horas (Tiempo del Centro).
- Juego 4: Martes 1 de septiembre | Walmart Park | 19:30 horas (Tiempo del Centro).
- Juego 5 (*): Miércoles 2 de septiembre | Walmart Park | 19:30 horas (Tiempo del Centro).
- Juego 6 (*): Viernes 4 de septiembre | Toros Mobil Park | 21:05 horas (Tiempo de Monterrey).
- Juego 7 (*): Sábado 5 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas (Tiempo de Monterrey). () En caso de ser necesarios para definir al ganador de cuatro encuentros.*
La afición podrá sintonizar esta batalla estratégica a través de diversas plataformas, destacando ESPN, FOX Sports y TVC Deportes en televisión de paga, así como las opciones de streaming mediante Disney+ Premium y la plataforma oficial LMB.TV.