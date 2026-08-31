Playoffs LMB: Lo bueno, lo malo y lo feo de la primera jornada de la Serie de Campeonato
Con el arranque de las Series de Camepeonato, la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol 2026 esta a pocos días de saber quienes serán los equipos que disputen las Series de Campeonato, la antesala directa en la búsqueda por el Trofeo Centenario.
En una primera jornada marcada por contrastes evidentes, las cuatro mejores novenas del circuito —Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey, Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla— protagonizaron cuatro juegos de máximo nivel.
Lo bueno: Los duelos de pitcheo en el Norte
Las series en la Zona Norte iniciaron con un dominio absoluto desde el montículo, neutralizando a las ofensivas en el Toros Mobil Park.
En el primer juego, el zurdo Manny Bañuelos dictó cátedra con cinco entradas de una sola carrera y ocho ponches, aunque cargó con la derrota frente al hermetismo del dominicano Adonis Medina, quien colgó ceros durante cuatro episodios y dos tercios.
Para el segundo compromiso, la tónica se mantuvo con el abridor estadounidense Daniel Mengden, quien blanqueó a los fronterizos a lo largo de cinco entradas y dos tercios, superando a un Noah Skirrow que, a pesar de competir en la zona de strike, permitió el daño definitivo mediante dos batazos de largo metraje de Josh Lester.
La rotación estratégica de ambos cuerpos técnicos garantiza la continuidad de esta paridad desde la lomita para el tercer encuentro.
Los Toros de Tijuana enviarán al centro del diamante a Daniel Martínez, actual campeón de efectividad de la temporada regular, quien llega con una marca invicta en la presente postemporada.
Por su parte, los Sultanes de Monterrey responderán con Daniel Cruz, en lo que será un duelo de alto perfil.
El Walk-Off de Carlos Arellano
En la Zona Sur, el drama competitivo alcanzó su punto máximo durante el segundo juego disputado en el Parque Centenario 27 de Febrero en Tabasco.
Tras un empate a tres carreras forzado en la novena entrada, el encuentro se extendió hasta el undécimo episodio, donde el joven infielder Carlos Arellano se enfrentó al relevista venezolano Silvino Bracho con las bases llenas.
En un agotador turno de nueve lanzamientos, Arellano conectó un sólido imparable hacia el jardín central que logró techar a la defensiva poblana, impulsando a Angelo Castellano con la carrera definitiva para concretar el walk-off.
El batazo dejó tendidos en el terreno a los Pericos de Puebla y rompió una sequía institucional para la organización tabasqueña. Con esta victoria por pizarra de 4-3, los Olmecas de Tabasco consiguieron su primer triunfo en una Serie de Campeonato desde la temporada de 1993, año en el que obtuvieron su único título histórico en la LMB.
Los dos jonrones de Josh Lester
Frente a la inoperancia ofensiva a nivel colectivo en la llave del Norte, la figura del toletero estadounidense Josh Lester emergió como el factor diferencial unívoco para los Sultanes de Monterrey.
Durante el segundo juego de la serie, Lester descifró la secuencia de envíos del abridor Noah Skirrow, conectando dos contundentes cuadrangulares que alteraron de forma definitiva la pizarra.
El primer batazo de cuatro esquinas llegó en el segundo inning de forma solitaria, mientras que en el tercer episodio repitió el contacto llevándose por delante al primera base Víctor Mendoza.
La actuación individual de Lester fue estadísticamente abrumadora y probó ser suficiente para asegurar la victoria regiomontana.
El pelotero estadounidense finalizó la jornada bateando de 4-3, con tres carreras producidas y tres anotadas, comandando el triunfo por blanqueada de 4-0.
El jonrón de Justin Turner
La contratación estratégica del veterano exligamayorista Justin Turner comenzó a rendir dividendos tangibles para la directiva de los Toros de Tijuana en el escenario de mayor exigencia deportiva.
Durante la parte baja de la cuarta entrada del primer juego, Turner enfrentó los lanzamientos del zurdo Manny Bañuelos, quien hasta ese instante mantenía un control absoluto sobre el orden al bate local.
Con un contacto sólido hacia la pradera izquierda, Turner rompió el empate a cero y trazó la ruta para la victoria de la novena fronteriza.
El impacto analítico de este batazo reside en su valor de validación para la presente campaña. Este cuadrangular solitario representó el primer jonrón de Justin Turner con el uniforme de los Toros en la actual postemporada de la LMB.
La aparición oportuna de su madero respaldó la decisión de la gerencia deportiva de incorporar perfiles con experiencia comprobada para resolver juegos cerrados de eliminación directa.
Ambas series empatadas 1-1
El balance de resultados tras los primeros dos días de actividad refleja la paridad estructural de las cuatro franquicias sobrevivientes en el circuito de verano. En la Zona Norte, los Toros protegieron su ventaja de campo en el primer asalto, pero los Sultanes ajustaron su ofensiva en el segundo enfrentamiento, dejando la eliminatoria igualada 1-1 antes del traslado administrativo a Nuevo León.
Una dinámica idéntica se replicó en la llave correspondiente a la Zona Sur. Los Pericos de Puebla impusieron su ritmo en el primer choque disputado en Tabasco, obligando a los Olmecas a reaccionar mediante entradas extras durante el segundo encuentro para emparejar la contienda 1-1.
Ambas series requerirán disputar, como mínimo, un quinto juego en los calendarios oficiales para definir a los representantes que accederán a la Serie del Rey.
Lo malo
El contraste técnico de esta primera etapa recae en la carencia de bateo oportuno y la baja producción de carreras a nivel colectivo.
Las alineaciones de las cuatro organizaciones involucradas exhibieron dificultades sistemáticas para ejecutar secuencias de imparables o aprovechar a los corredores en posición de anotar, lo que derivó en marcadores inusualmente reducidos para una liga caracterizada por su explosividad.
El caso más evidente se registró en la Zona Norte, donde ambas novenas apenas lograron registrar un total de seis carreras combinadas a lo largo de las primeras 18 entradas de la eliminatoria.
El análisis estadístico apuntan a que el cambio geográfico de las sedes funcionará como el detonante necesario para observar una mayor ofensiva. La reanudación del calendario en el Estadio Hermanos Serdán en la ciudad de Puebla y en el Walmart Park de Monterrey plantea escenarios donde la altitud y las condiciones atmosféricas reducen la fricción de la esférica.
Lo feo
El nivel de exigencia de la postemporada derivó en incidentes de indisciplina deportiva durante el segundo juego de la Zona Sur.
La tensión competitiva se quebró en la primera entrada, cuando un lanzamiento cerrado del abridor Austin Warner golpeó al bateador Cristhian Adames, desatando un cruce de palabras inmediato.
Esta confrontación verbal escaló rápidamente y provocó que los jugadores de cuadro, las bancas y los cuerpos de relevistas de los bullpens de Pericos y Olmecas invadieran el diamante de forma masiva, interrumpiendo el flujo del evento.
En la séptima entrada, un nuevo altercado protagonizado por los cuerpos técnicos obligó al cuerpo de umpires a aplicar sanciones inmediatas para garantizar el control del juego.
El umpire principal, David Solís, dictaminó la expulsión de Luis Maza, coach de tercera base de Puebla, junto con el coach Alberto Carreón y el relevista Keone Kela por parte de Tabasco, un episodio de indisciplina que afectó negativamente el espectáculo deportivo de la liga.