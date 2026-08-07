Playoffs LMB: ¿Quién puede vencer a los Diablos Rojos del México?
La temporada regular 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol ha llegado a su fin. Pero, de cara a los playoffs, ha dejado la absoluta certeza de que los Diablos Rojos del México son el equipo a vencer. Sin embargo, a pesar del inmenso dominio escarlata a lo largo de los meses de verano, existen contendientes que poseen las herramientas tácticas, la filosofía de juego y, sobre todo, el pitcheo necesario para arruinar la fiesta en la capital del país.
El éxito de los Diablos Rojos en 2026 se cimenta en una ofensiva que parece no tener límites, cerrando el calendario con un récord global de sesenta y cuatro victorias y solo veintinueve derrotas.
La artillería de la Ciudad de México lideró la liga con setecientas veinticinco carreras anotadas y un asombroso promedio de bateo colectivo de .312, sumado a ciento cuarenta y seis cuadrangulares. Nombres como Juan Carlos Gamboa, quien se coronó campeón de bateo con un porcentaje de .371, y el histórico desempeño de Julián Ornelas, líder de carreras anotadas (noventa y seis) y miembro del club de veinte jonrones y veinte robos, son el núcleo incombustible del equipo.
Sin embargo, el talón de Aquiles de la novena dirigida por Lorenzo Bundy es demasiado evidente para ignorarlo: la profundidad de su pitcheo colectivo.
Si se excluyen las joyas monticulares de Trevor Bauer, el resto del cuerpo de lanzadores sufre de manera sistémica, registrando una efectividad global y colectiva de 5.11, permitiendo casi quinientas carreras en el año.
El bullpen intermedio ha mostrado ser sumamente vulnerable en situaciones de alto apalancamiento. En una serie corta de eliminación, la fórmula es clara: ser pacientes, atacar temprano a los abridores secundarios del México e invocar rápido a los relevistas.
Toros de Tijuana
Si existe un axioma irrefutable en el beisbol de octubre es que "el buen pitcheo supera al buen bateo", y los Toros de Tijuana son la máxima encarnación de este principio en 2026.
Concluyendo con el liderato absoluto de la Zona Norte gracias a sesenta triunfos, los fronterizos manejados por Roberto Kelly ostentan el mejor pitcheo colectivo de toda la LMB con una efectividad de 3.28, posicionándose casi dos carreras completas por debajo del promedio del México.
La rotación abridora de Tijuana es, en términos sencillos, una pesadilla para las ofensivas rivales. Daniel Martínez se ha perfilado como el brazo más efectivo de la campaña con una microscópica efectividad de 1.94, respaldado por la solidez de Adonis Medina (2.86 ERA) y la capacidad ponchadora de Noah Skirrow, quien recetó noventa y ocho chocolates. Además, la transición al cierre del juego está resguardada por Roel Ramírez, quien lideró la liga en holds (ventajas preservadas).
La mayor fortaleza de Tijuana radica en su capacidad para anular el contacto sólido y controlar el ritmo de juego.
Olmecas de Tabasco
En la Zona Sur, el rival regional más incómodo y peligroso para el México son los Olmecas de Tabasco. Finalizaron en la segunda posición del standing sureño con una sólida marca de cincuenta y cuatro triunfos. La gerencia deportiva tabasqueña y su manager Luis Carlos Rivera construyeron su éxito respaldados por el segundo mejor pitcheo de la liga, firmando una efectividad colectiva de 4.17.
Su poderío no solo reside en una rotación donde Austin Warner acaparó nueve victorias, sino fundamentalmente en haber ensamblado un bullpen asfixiante.
El cerrador dominicano Jimmy Cordero es una garantía absoluta en el noveno inning, habiendo acumulado veinte salvamentos con una efectividad de 2.30. A este cerrojo final se suma la veteranía y temple de Fernando Salas, quien justamente esta campaña consiguió el rescate número cien de su trayectoria ante la ofensiva de los Diablos.
A la ofensiva, complementan con el bateo oportuno de Jasson Atondo y el poder puro del estadounidense Seth Beer.
Al igual que Tijuana, los Olmecas saben la receta exacta para domar a la bestia. Tabasco superó a los Diablos Rojos en su compromiso anual, derrotándolos cinco veces en nueve encuentros. Además, cuentan con la inmensa ventaja de jugar en el Parque Centenario, donde el aire denso, las altas temperaturas y la humedad neutralizan el vuelo de la pelota, robándole al México su principal arma: el cuadrangular.
Piratas de Campeche
A menudo descartados por los reflectores, los Piratas de Campeche emergieron desde el silencio para amarrar la tercera posición de la Zona Sur con una muy respetable campaña de cincuenta y dos victorias y cuarenta y una derrotas.
Su efectividad colectiva de pitcheo (4.96) y un promedio de bateo colectivo más modesto (.274) podrían no impresionar en el papel como los números de Tijuana o Tabasco, pero los filibusteros son letales ejecutando el beisbol pequeño y asegurando juegos cerrados.
El principal argumento de Campeche para convertirse en el "caballo negro" que podría sorprender al México recae en su hombre de la novena entrada: Dan Kubiuk. El cerrador lideró la Liga Mexicana de Beisbol en salvamentos totales, bajando la cortina en veintiséis ocasiones a lo largo del año.
Tener al mandamás de los rescates significa que la estrategia es clara: si los Piratas —liderados al bat por la consistencia de Cal Mitchell (.322 de promedio)— logran llegar a la octava entrada con ventaja en la pizarra, el partido está virtualmente perdido para los rivales. Frente a un bullpen inestable como el de los Diablos, la capacidad de Campeche para acortar el juego y sentenciar de inmediato puede ser una ventaja invisible pero decisiva.
El sendero hacia el tricampeonato para los Diablos Rojos del México no será un desfile de cortesía.
Su ofensiva generacional y la presencia de Trevor Bauer los mantienen como los amplios favoritos, pero la asimetría de su pitcheo es un hueco estructural que equipos bien armados van a explotar.