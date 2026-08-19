Primer zarpazo en la Zona Norte de la LMB: Sultanes fulmina a Durango y Toros blanquea a Jalisco
Los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol continuaron este martes 18 de agosto con el arranque de las Semifinales de Zona. Fue una noche de contrastes.
Los bates regiomontanos despertaron en el último suspiro para darle la victoria a los Sultanes de Monterrey ante el Caliente de Durango, y en el otro, los lanzadores de los Toros de Tijuana dominaron de principio a fin a los Charros de Jalisco.
Sultanes de Monterrey 6-2 Caliente de Durango
Un ataque de tres carreras en la novena entrada aseguró la victoria de los Sultanes sobre Caliente. Con este resultado, el equipo regiomontano toma la ventaja en la serie y consigue su primer triunfo del año en el Estadio Francisco Villa.
El equipo local tomó la delantera en la primera entrada tras una carrera de Jonathan Villar. Monterrey respondió rápido en la segunda; Omar Narváez conectó un sencillo para empatar, y después un error del receptor Webster Rivas facilitó que los visitantes tomaran la ventaja 2-1.
El lanzador Daniel Mengden tuvo una gran actuación por Monterrey al recetar ocho ponches en poco más de cinco entradas lanzadas. Los Sultanes retomaron el control en el octavo episodio cuando Gustavo Núñez conectó un batazo clave con las bases llenas para poner el juego 3-2.
En la novena entrada, Monterrey amarró el triunfo. Josh Lester y Maikel Franco pegaron de hit para sumar otra carrera, y Yonny Hernández conectó un triple para impulsar dos más.
Los relevistas, con el brazo victorioso de Ronaldo Alessandro y el cierre de Chris Ellis, mantuvieron en cero a Durango hasta el último out.
Este miércoles, Jared Wetherbee lanzará por Monterrey contra Joan Adon.
Toros de Tijuana 4-0 Charros de Jalisco
En el Toros Mobil Park, los Toros de Tijuana blanquearon a los Charros de Jalisco. Fue el primer enfrentamiento de postemporada entre estos dos equipos en la historia de la liga. Tijuana se llevó el triunfo gracias a un excelente trabajo desde el montículo y un bateo muy certero.
El abridor de Tijuana, Daniel Martínez, tuvo una salida espectacular. Aunque regaló cinco pasaportes, solo permitió un imparable en cinco entradas y se llevó la victoria. Por Jalisco, Manny Barreda también tuvo una buena apertura de cinco episodios, donde aceptó una carrera y tres hits, pero cargó con el descalabro.
Tijuana rompió el cerrojo en la quinta entrada y anotó de forma constante hasta el octavo rollo. Jalisco cometió errores a la defensiva que le costaron muy caro, en especial un mal tiro del receptor José Herrera en el séptimo capítulo. Bateadores como Gilberto Celestino y Wilmer Flores aprovecharon estas fallas para producir anotaciones.
Los relevistas de Tijuana apagaron por completo a la ofensiva de Jalisco. El equipo tapatío falló siempre que tuvo corredores en las bases. Miguel Díaz, Jonathan Aro, Roel Ramírez y Brett de Geus completaron la blanqueada y sumaron once ponches en total contra la visita.
Los Charros buscarán empatar la serie este miércoles con Zac Grotz en la loma frente a Adonis Medina.