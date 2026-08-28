¿Qué le pasó a los Diablos Rojos? Claves y estadísticas de la derrota del bicampeón ante los Pericos de Puebla
El 26 de agosto de 2026 quedará marcado en los libros de historia como el inesperado final de una era en el beisbol mexicano. Tras 716 días de un dominio que parecía absoluto, los Diablos Rojos del México vieron esfumarse su sueño de alcanzar el tricampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol al caer eliminados en seis juegos frente a los Pericos de Puebla en la Serie de Zona.
La sorpresa fue mayúscula para el entorno deportivo, especialmente considerando que la novena capitalina firmó una gran temporada regular.
El México cerró el calendario liderando la Zona Sur con un récord de 64 victorias por apenas 29 derrotas, un porcentaje de .688, y un apabullante diferencial de +233 carreras producto de 725 anotaciones a favor y solo 492 en contra.
Sin embargo, el beisbol de postemporada penaliza los desequilibrios y no respeta jerarquías.
Un análisis profundo de la serie revela que la eliminación escarlata no fue obra de la mala suerte, sino el resultado directo de un colapso sistémico en su pitcheo abridor, una sequía ofensiva de sus principales figuras veteranas, decisiones tácticas cuestionables y, por encima de todo, una superioridad indiscutible en la ejecución de los Pericos de Puebla.
El colapso estructural del pitcheo abridor y la crisis del bullpen
El viejo adagio dicta que el pitcheo gana campeonatos, y fue precisamente en el centro del diamante donde los Diablos comenzaron a perder la serie. Durante la temporada regular, el pitcheo escarlata lució sólido al tener gran respaldo ofensivo, pero bajo la presión asfixiante de la postemporada, la rotación abridora se desmoronó, con la notable excepción de Trevor Bauer.
Bauer cargó con la inmensa responsabilidad de ser el ancla del equipo, logrando una victoria heroica en el Juego 5 al lanzar con apenas tres días de descanso.
Pero fuera del ex ganador del Cy Young, el resto de los brazos capitalinos fracasaron rotundamente. Ricardo Pinto, el abridor designado para el vital Juego 6 de eliminación en el Estadio Alfredo Harp Helú, sucumbió temprano.
Pinto apenas pudo sostenerse en la loma durante 3.2 entradas, permitiendo tres imparables, dos carreras limpias, y exhibiendo un grave descontrol al otorgar dos bases por bolas.
De igual manera, el abridor Brooks Hall falló en el Juego 3 al permitir un destructivo rally de cuatro carreras en la cuarta entrada, cediendo bases por bolas y recibiendo un triple de Henry Ramos que sepultó las aspiraciones rojas en ese encuentro.
La incapacidad de los abridores para navegar más allá de la cuarta entrada obligó al mánager Lorenzo Bundy a sobreexponer a un bullpen que rápidamente perdió el comando de la zona de strike.
Relevistas de confianza perdieron la brújula. El síntoma más evidente de esta debacle de los brazos de relevo ocurrió en la quinta entrada del Juego 6, frente a la velocidad de los corredores poblanos, el lanzador Nick Vespi se apresuró y cometió un wild pitch, permitiendo que Lorenzo Cedrola se lanzara desde la tercera base para anotar la carrera que dictó el 3-0 definitivo, sin necesidad de que Puebla conectara un imparable en esa jugada.
Ofensivamente, los Diablos Rojos evidenciaron una preocupante dependencia de solo dos hombres: Jon Singleton (líder de la liga en bases por bolas durante la campaña) y Franklin Barreto, quien cerró el rol regular con un espectacular OPS de 1.095. Ambos fueron los encargados de mantener con vida al equipo (como en el Juego 4, donde Singleton produjo seis carreras), pero el resto de la alineación titular fue borrada del diamante.
Figuras emblemáticas desaparecieron en los momentos de mayor urgencia. Juan Carlos Gamboa, quien apenas semanas atrás se había coronado campeón de bateo de la LMB con un robusto promedio de .371, no logró descifrar el pitcheo situacional de los Pericos. Lo mismo ocurrió con el veterano dominicano Robinson Canó.
El punto de quiebre estructural, sin embargo, provino desde la oficina gerencial.
Días antes de los playoffs, la directiva escarlata realizó un movimiento arriesgado en la última ventana de contrataciones: dio de baja al relevista zurdo dominicano Génesis Cabrera para poder incorporar al parador en corto venezolano Orlando Arcia. Arcia aterrizaba en la capital con el currículum de 11 temporadas en Grandes Ligas y un anillo de Serie Mundial con los Atlanta Braves.
Esta "compra de pánico" demostró ser un error fatal.
Arcia nunca logró adaptarse al ritmo de la liga. En el decisivo Juego 6, con corredores en base y la carrera potencial del empate en su turno, Arcia conectó un rodado inofensivo que archivó la amenaza de los Diablos.
Su nulo impacto ofensivo, combinado con la desestabilización del bullpen dejó al equipo sin un bateador oportuno y sin un relevista zurdo situacional crítico para frenar los bates emplumados.
El análisis del colapso no puede omitir el papel del cuerpo técnico.
Frente a la parálisis ofensiva, el mánager Lorenzo Bundy mostró una alarmante rigidez táctica. El beisbol moderno en postemporada exige ajustes rápidos y explotación de emparejamientos estadísticos. Bundy tenía en su banca a piezas de probado poder como José Marmolejos, Río Ruiz y el bateador ambidiestro Moisés Gutiérrez, quienes habían sido fundamentales a lo largo del año.
A pesar de que el orden al bate titular carecía de profundidad frente al pitcheo de Puebla, Bundy se negó sistemáticamente a utilizarlos como emergentes.
Aferrarse al estatus de sus veteranos estelares mientras el equipo era blanqueado denotó una falta de agilidad estratégica. En series cortas, esperar pasivamente a que un pelotero recupere su ritmo puede costar el campeonato, y en este caso, mantener a dos buenos bates anclados en la banca fue un lujo que el México no se podía permitir.
La maestría de Antonio Santos y el cerrojazo poblano
El relato debe otorgar el mérito absoluto a la escuadra emplumada. Los Pericos jugaron un beisbol de primera. El gran arquitecto de la eliminación capitalina fue el abridor dominicano Antonio Santos.
En una serie donde se esperaba una feria de batazos, Santos dictó el ritmo silenciando a la poderosa alineación de los Diablos. Ganó el Juego 2, pero su consagración absoluta llegó en el Juego 6. Lanzando en territorio enemigo, Santos completó seis entradas inmaculadas, permitiendo apenas dos imparables sin conceder carreras.
Cuando el trabajo de Santos terminaba, el relevo de Puebla entraba para bajar la cortina con eficacia quirúrgica. A diferencia del bullpen del México, los brazos de Emailin Montilla, Liarvis Breto y Silvino Bracho operaron con una sangre fría impecable.
En el último encuentro, Montilla y Breto retiraron a los bateadores en orden para concretar la blanqueada de 3-0 y asegurar el pase a la Serie de Campeonato.
Bateo oportuno y el agresivo juego en los senderos
Ofensivamente, Puebla sabía que no necesitaba un concurso de cuadrangulares, sino un bateo oportuno y un "beisbol pequeño" hiperagresivo. Lideraron la postemporada con un impresionante total de 21 bases robadas.
Esta agresividad en los senderos ejerció una presión psicológica enorme sobre los lanzadores de los Diablos. El miedo al robo obligó a los relevistas a modificar su biomecánica, perdiendo comando y recurriendo a rectas fáciles que fueron castigadas.
Además, encontraron a sus héroes en los momentos clave. José Rondón se encargó de silenciar a la afición local en el Juego 2 al conectarle dos espectaculares cuadrangulares solitarios a Trevor Bauer.
Jugadores como Herlis Rodríguez complementaron el ataque con turnos de alta calidad, como el triple productor en el Juego 6 en cuenta de tres bolas y sin strikes, una clara muestra del enfoque de la caja de bateo poblana.
La caída de los Diablos Rojos del México en la Serie de Zona 2026 es el caso de estudio definitivo sobre cómo los galardones y récords de un calendario regular de 90 juegos se disuelven ante la presión de los playoffs.
Los Pericos de Puebla avanzaron con toda justicia, impartiendo una clínica de cómo un pitcheo hermético, un bullpen infranqueable, velocidad en las bases y agilidad directiva pueden desmantelar a la nómina más imponente de la liga.
Para los Diablos, el dolor de la eliminación dejará lecciones duras sobre la construcción del roster en momentos límite y el peligro mortal de la soberbia táctica en el beisbol de octubre adelantado.