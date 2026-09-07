Roberto Kelly, el sobreviviente de la invasión a Panamá que busca la gloria con los Toros de Tijuana
Diciembre de 1989. La Ciudad de Panamá se encontraba sumida en el caos absoluto, la parálisis operativa y la incertidumbre debido a la invasión militar de los Estados Unidos, una operación geopolítica que impuso un estricto y letal toque de queda en las calles de la capital centroamericana.
En medio de aquel escenario de hostilidades y fuego cruzado, el joven beisbolista Roberto Kelly recibió una llamada desesperada. Su hermano, que laboraba en la Zona del Canal, se encontraba atrapado por el conflicto armado y necesitaba ayuda inmediata.
Contraviniendo las severas órdenes militares y con pleno conocimiento del riesgo mortal que esto implicaba, Kelly abordó su vehículo para intentar el rescate.
El trayecto fue interrumpido abruptamente. Un retén de tres militares estadounidenses fuertemente armados interceptó su automóvil, obligándolo a descender a punta de rifle bajo la oscuridad de la noche.
La tensión escaló a un punto crítico y aterrador cuando uno de los soldados le apuntó directamente con su arma, advirtiéndole que su desacato a la ley marcial y al toque de queda terminaría en ese mismo instante, una clara amenaza de ejecución.
La historia del deporte latinoamericano estuvo a milímetros de un desenlace trágico, hasta que uno de los otros oficiales lo iluminó y observó su rostro. El soldado intervino frenéticamente, deteniendo a su compañero con una exclamación que cambiaría el rumbo de los acontecimientos: "No, no, espera, él es Roberto Kelly, el que juega para los Yankees".
El primer oficial replicó que la identidad del infractor carecía de importancia en medio de una guerra, pero la fama que Kelly había cultivado gracias a las transmisiones televisivas de las Grandes Ligas operó como un salvoconducto milagroso.
Los militares bajaron las armas y le permitieron continuar su camino; Kelly rescató a su hermano y lo devolvió a la seguridad de su hogar. El beisbol, de la manera más literal posible, le había salvado la vida.
Aquel hombre que miró de frente a la muerte en las calles panameñas es el mismo que ahora se encuentra a punto de disputar una Serie del Rey inédita en la Liga Mexicana de Beisbol al frente de los Toros de Tijuana.
Roberto Conrado Kelly ha transformado esa perspectiva vital sobre la presión y la resiliencia en una filosofía de gestión deportiva implacable, colocando a la franquicia fronteriza en la cima del circuito de verano.
Kelly y sus Toros se medirán ante los Olmecas de Tabasco por el campeonato absoluto, un choque que contrastará a una escuadra norteña estructurada para dominar con el pitcheo, contra un equipo tabasqueño inspirado que acaba de romper una sequía de tres décadas sin un título en la Zona Sur.
Para llegar a esta gran final, Kelly orquestó una obra maestra que los más románticos del beisbol podrían quizás calificar como justicia poética.
En la reciente Serie de Campeonato de la Zona Norte, los Toros de Tijuana desmantelaron en cinco juegos a los Sultanes de Monterrey, precisamente la organización que había despedido a Kelly de manera abrupta apenas un año antes, al finalizar la temporada 2025.
El cese en Monterrey fue catalogado como un error de gerencia deportiva, dado que el mánager panameño tenía un contrato vigente por cinco años y había sido el arquitecto de la época dorada contemporánea de los Fantasmas Grises, otorgándoles cuatro banderines divisionales y la Copa Zaachila en el torneo de Otoño de 2018.
La élite táctica rara vez pasa desapercibida, y los Toros de Tijuana lo contrataron el 1 de octubre de 2025, apenas semanas después de su despido. Kelly utilizó su familiaridad con el roster regiomontano para neutralizarlos.
Tras dividir triunfos en la frontera, los Toros asaltaron el Walmart Park de Monterrey. Ganaron un agónico tercer juego por 6-5 en 11 entradas y luego desataron un poderío ofensivo aplastante. Guiados por el toletero venezolano Hernán Pérez, quien conectó grand slams en juegos consecutivos, Tijuana humilló a Monterrey por 15-7 y 10-1 en los juegos cuatro y cinco.
El dominio fue absoluto. El abridor Adonis Medina dictó cátedra en el montículo durante el juego definitivo, mientras que bateadores como Gilberto Celestino y Franchy Cordero produjeron racimos de carreras que silenciaron a la afición local.
Conocido como La Sombra por su capacidad para cubrir los jardines con una velocidad sigilosa, Kelly fue firmado por los New York Yankees en 1982. Debutó en las Grandes Ligas el 29 de julio de 1987, iniciando una carrera de 14 temporadas al más alto nivel.
En la Gran Carpa, defendió las franelas de ocho franquicias, destacando con los Yankees, Reds de Cincinnati, Dodgers de Los Ángeles, y Rangers de Texas. Dejó números sumamente sólidos durante su trayectoria: un promedio de bateo vitalicio de .290, 1,390 imparables, 124 cuadrangulares, 585 carreras producidas y 235 bases robadas en 1,337 partidos.
Su consistencia lo llevó a ser convocado a dos Juegos de Estrellas de manera consecutiva (1992 en la Liga Americana y 1993 en la Liga Nacional, tras ser canjeado por Paul O'Neill).
Sin embargo, el instante que mejor retrata su inmunidad a la presión narrativa ocurrió el 4 de agosto de 1989.
En el majestuoso SkyDome de Toronto, el as de los Blue Jays, Dave Stieb, se encontraba a un solo out de lanzar un juego perfecto, la máxima proeza del pitcheo. Frente a más de 40,000 espectadores volcados en su contra, Kelly se paró en la caja de bateo.
Con cuenta de dos bolas sin strikes, no perdonó un slider que se quedó sobre el plato y conectó un doblete fulminante al jardín izquierdo, arruinando la historia de Stieb a un strike de la gloria.
Después, su transición hacia la dirección técnica incluyó un invaluable posgrado en las sucursales y el banquillo de los San Francisco Giants bajo la tutela del legendario mánager Bruce Bochy.
Tras deslumbrar en Ligas Menores con un porcentaje de victorias excepcional, Kelly se unió al cuerpo técnico de Grandes Ligas de San Francisco en 2008. Como instructor de jardineros y coordinador de corrido de bases, fue un pilar en la dinastía que conquistó tres anillos de Serie Mundial (2010, 2012 y 2014).