Robinson Canó: Para Jon Singleton, todos los días son un Home Run Derby
Por la alfombra roja de la Gala de las Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte desfiló Robinson Canó, de los Diablos Rojos del México, acompañado de su padre, su esposa y su hijo.
El ex ligamayorista aprovechó la ocasión para elogiar el formidable poder ofensivo de su compañero, Jon Singleton, quien representará a los escarlatas en la edición 2026 del festival de cuadrangulares de la LMB y dejó claro que, a pesar de su experiencia, no hay muchos consejos que pueda darle a un jugador de la talla de Singleton.
“Yo no creo que Singleton necesite eso. Jon Singleton hace un derby todos los días. Es un tipo que saca la bola bastante lejos, que tiene mucha fuerza. Mañana va a ser diferente, no es lo mismo que estar en tu parque, va a tener un poquito de presión, pero yo sé que él por la experiencia y la fuerza que tiene hará un gran trabajo”, dijo el dominicano.
La admiración del intermedista caribeño encuentra absoluto sustento en el desempeño de su colega. Singleton volvió a la novena escarlata como refuerzo para la temporada 2026, y ha sido uno de los bateadores más temidos de la Zona Sur y sus 43 bases por bolas en la temporada —estadística en la que ocupa el tercer lugar de toda la LMB— lo demuestran.
La actual campaña de Jon Singleton se erige como una auténtica proeza estadística, pues registra hasta el momento 20 cuadrangulares que lo sitúan en una cruenta batalla por el liderato de vuelacercas frente al puertorriqueño Gabriel Cancel, dueño de 21 estacazos.
Esta persecución mutua evoca de manera inevitable la mítica contienda de 1998, temporada donde Sammy Sosa y Mark McGwire protagonizaron una encarnizada carrera por la cima del poder ofensivo en las Ligas Mayores. A
Así como aquel histórico duelo revitalizó el interés mundial por el diamante, la presente rivalidad entre el inicialista escarlata y el artillero boricua infunde un matiz emocionante al circuito veraniego de 2026.
Singleton exhibe cifras de asombrosa manufactura —con un OPS superlativo de 1.313 y un ritmo deslumbrante para empujar carreras al plato—, atributos que consolidan su estatus como el pilar inamovible de la novena capitalina.
El elogio de Canó, además, cobra un valor inestimable al provenir de un experto consumado en las justas de poder. Robinson Canó conoce a la perfección la presión física y mental de estos certámenes, pues en 2011 se coronó campeón del Home Run Derby de MLB. En aquella velada histórica, el pelotero deslumbró al mundo beisbolero con su padre en el montículo.
De igual manera, la experiencia del veterano en estas lides se revalidó durante el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Beisbol en 2025.