Serie del Rey: Casi tres mil kilómetros entre Tijuana y Tabasco y las finales con mayor distancia en la historia
La Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol se disputa entre los Toros de Tijuana, representantes de la Zona Norte, y los Olmecas de Tabasco, campeones de la Zona Sur.
Más allá del aspecto deportivo, este enfrentamiento destaca por las exigencias logísticas derivadas de la ubicación geográfica de ambas sedes. La separación territorial entre ambos equipos convierte a esta serie en la segunda final con mayor distancia de traslado en la historia del circuito.
La distancia en línea recta entre el Toros Mobil Park, ubicado en Tijuana, Baja California, y el Estadio Centenario 27 de Febrero en Villahermosa, Tabasco, es de 2,890 kilómetros. La movilización de infraestructura, equipos de apoyo o utilería por vía terrestre implica un trayecto en carretera de entre 3,497 y 3,514 kilómetros, lo cual significa un tiempo de conducción estimado en más de 42 horas ininterrumpidas.
El calendario diseñado por la LMB establece un formato al mejor de siete encuentros. Los Juegos 1 y 2 se programaron en Tijuana para los días 8 y 9 de septiembre. Posteriormente, los equipos disponen del 10 de septiembre como único día de viaje para trasladarse a Villahermosa, donde se agendaron los Juegos 3, 4 y el eventual Juego 5 a partir del 11 de septiembre.
En caso de requerirse, la serie regresaría a la frontera norte para los Juegos 6 y 7, lo que implicaría un segundo traslado de 2,890 kilómetros.
El récord histórico de distancia: Tijuana vs Yucatán (2021)
La distancia registrada en la final de 2026 se sitúa a únicamente 100 kilómetros del récord histórico absoluto de la LMB, establecido en la Serie del Rey de 2021. En dicha edición, los Toros de Tijuana se enfrentaron a los Leones de Yucatán.
Aquella épica e inolvidable final registró una separación lineal de 2,990 kilómetros entre el Estadio Chevron y el Parque Kukulcán Alamo, superando a la final de 2026 por una ínfima brecha de 100 kilómetros..
En el contexto geográfico global, la distancia de aquella serie es francamente asombrosa. La trayectoria de vuelo, por ejemplo, es más larga que la distancia que separa las costas orientales de América (en Brasil) de las costas atlánticas de África (en Liberia).
Asimismo, recorrer los estadios de Tijuana a Mérida es equiparable a cruzar el continente europeo desde Lisboa, Portugal, hasta Moscú, Rusia.
En el contexto deportivo internacional, se asemeja al recorrido de la Serie Mundial de 2018 en la MLB entre Los Ángeles y Boston, que alcanzó los 4,800 kilómetros de separación.
Antes de la expansión de la infraestructura aeroportuaria en México, los registros de mayor distancia pertenecían a la década de los ochenta.
En la temporada de 1983, la Serie del Rey disputada entre los Piratas de Campeche y los Indios de Ciudad Juárez exigió un traslado de 2,068 kilómetros. Al año siguiente, durante el campeonato de 1984, los Indios de Ciudad Juárez llegaron nuevamente a la final para enfrentar a los Leones de Yucatán, con una ruta de 2,060 kilómetros.
Las finales de distancia nula
En el extremo opuesto a los traslados interregionales, la historia de la Liga Mexicana de Beisbol documenta un escenario donde el recorrido geográfico fue de cero kilómetros.
Este fenómeno ocurrió en las cuatro series finales disputadas entre los Diablos Rojos del México y los Tigres Capitalinos entre los años 1997 y 2001. Debido a que ambas organizaciones capitalinas compartían sede —jugando como locales primero en el Parque del Seguro Social y posteriormente en el Foro Sol—, los equipos no tuvieron que realizar desplazamientos aéreos ni someterse a cambios climáticos o alteraciones de huso horario.