Series de Zona de la LMB 2026: Las claves y fortalezas de los equipos clasificados a playoffs
Tras un intenso Primer Playoff, la postemporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol sigue su curso esta semana con las ocho novenas —cuatro por cada división— que continúan en el camino por el campeonato.
Toros de Tijuana, Caliente de Durango, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco por la Zona Norte, junto a los Diablos Rojos del México, Olmecas de Tabasco, Pericos de Puebla y Guerreros de Oaxaca en la Zona Sur.
Estas son las claves. fortalezas y factores que explican su clasificación a la segunda fase de los playoffs.
Toros de Tijuana
Toros de Tijuana dominó fase regular de la Zona Norte con un récord de 60-31 (.659) y un picheo sin parangón en el circuito. La escuadra astada encabezó la LMB con un Porcentaje de Carreras Limpias (ERA) colectivo de 3.28 y un WHIP de 1.17, asentando su éxito en una sobresaliente prevención de carreras.
En el Primer Playoff, Tijuana superó 4-1 a los Algodoneros Unión Laguna. La rotación abridora estuvo liderada por David Martínez, quien sostuvo su nivel de la campaña regular (7-1, 1.94 ERA) al acreditarse dos triunfos en la serie con una efectividad de 3.60 en 10.0 episodios.
Pese a no conectar cuadrangulares en los cinco duelos, la alineación compensó la falta de poder con el constante embasado de Ismael Rodríguez (.444 AVG, .565 OBP) y Gabriel Celestino (.438 AVG), sumado a la contundencia de Phillip Evans y Wilmer Flores con (7 impulsadas cada uno..
El bullpen fronterizo, resguardado por el cerrador Brett de Geus (23 salvamentos en fase regular) y Roel Ramírez, brinda a Toros la tranquilidad de asegurar duelos de marcadores apretados. Su equilibrio defensivo los sitúa como un rival de altísima exigencia táctica.
Caliente de Durango
Caliente de Durango avanzó tras eliminar en cinco juegos (4-1) a los Acereros del Norte, consolidándose como el ataque más explosivo de la postemporada. Luego de conectar 102 jonrones y robarse 91 bases en la temporada regular, Durango elevó su promedio al bate a .314 en la primera ronda de playoffs, sumando 8 cuadrangulares y un OPS colectivo de .944.
La figura descollante ha sido Daniel Johnson, quien firmó una de las actuaciones individuales más dominantes en la historia reciente del Primer Playoff al batear para .529 con 4 cuadrangulares, 10 carreras impulsadas y un colosal OPS de 1.924 en cinco enfrentamientos.
Esta aportación se combinó con la consistencia de Yeramin González (.500, 1.217 OPS) y Estevan Florial (.332 y 13 jonrones en la campaña).
En el montículo, sus lanzadores dieron un salto cualitativo al reducir la efectividad grupal a 3.60 en la postemporada. Jonathan Adón, con 10.1 IP, 3.48 ERA, 11 ponches y Spencer Turnbull, con 6.0 IP sin permitir carrera, fueron el balance perfecto para complementar su temible bateo.
Sultanes de Monterrey
Sultanes de Monterrey aseguró su lugar en la Serie de Zona tras superar 4-1 a los Charros de Jalisco, basando su juego en el contacto constante y la agresividad sobre las colchonetas.
Monterrey fue el tercer equipo con más bases robadas de la liga en el calendario regular (116 estafas) y mantuvo una destacada fluidez con el madero en postemporada al batear para .333 colectivo.
El receptor Omar Narváez (.471, 1.265 OPS) y el jardinero Suhei Brito (.444, 6 empujadas) encabezaron la ofensiva ante Jalisco, respaldados por las aportaciones de Harold Ramírez (.348) y Víctor Mendoza. La profundidad de la alineación regiomontana desgasta continuamente a los cuerpos de picheo rivales.
Desde la loma, el zurdo Manny Bañuelos lució dominante con marca de 2-0 y 0.71 de efectividad en 12.2 entradas de labor y el cerrador Chris Ellis amarró las cuatro victorias de su equipo al convertir el 100% de sus oportunidades de rescate.
Charros de Jalisco
A pesar de caer 1-4 en su serie frente a Monterrey, los Charros de Jalisco avanzaron a las Series de Zona como el mejor de la Zona Norte, avalados por sus 48 victorias de la fase regular y la diferencia de carreras acumulada.
La escuadra jalisciense destaca por su agilidad en los senderos (líderes de la liga con 131 bases robadas en la fase regular) y su peligroso poder extrabase.
Durante el Primer Playoff, la alineación tapatía desplegó su alcance de largo metraje al conectar 8 cuadrangulares. Jared Walsh encabezó la artillería con un promedio de .364, 2 jonrones y 1.046 de OPS, secundado por Willie Calhoun, quien registró un OBP de .526 y un OPS de 1.169.
En el cuerpo de abridores, el as Zac Grotz (9-3, 2.91 ERA en fase regular) y Manny Barreda (1.80 ERA en los playoffs) representan las cartas fuertes para competir en duelos de alta presión en la contienda norteña.
Diablos Rojos del México
Los Diablos Rojos del México revalidaron su estatus de superlíderes de la liga tras comandar la LMB con 64 victorias (.688) y un diferencial de +233 carreras en la campaña regular. El ataque escarlata encabezó el circuito en promedio (.312), cuadrangulares (146), OBP (.385) y OPS (.909), haciendo de su profundidad al bate una fortaleza casi inagotable.
En una vibrante serie de siete partidos (4-3) contra Guerreros de Oaxaca, la ofensiva roja anotó 46 carreras y disparó 10 jonrones. Carlos Sepúlveda sobresalió con un promedio de .464 y 10 carreras anotadas, apoyado por Franklin Barreto (.360, 2 HR), y el inicialista Jon Singleton (.308, 2 HR).
En el picheo de postemporada, Trevor Bauer lució intratable con registro de 1-0, efectividad de 0.82 y 14 ponches en 11.0 entradas. El cerrador Tomohiro Anraku garantizó el triunfo al acreditarse 3 salvamentos sin admitir carreras limpias.
Olmecas de Tabasco
Olmecas de Tabasco selló su clasificación a las Series de Zona tras doblegar 4-2 a los Bravos de León. Tabasco construyó su éxito en la solvencia de un picheo que admitió apenas 410 carreras en la fase regular (4.17 ERA colectivo), complementado por un explosivo repunte ofensivo en playoffs donde batearon para .347 con un OPS de .923.
El bateador designado Seth Beer protagonizó la actuación más imponente de la Zona Sur al promediar .591 con 13 imparables, 2 cuadrangulares, 11 carreras impulsadas y un OPS de 1.588. Su aporte se vio respaldado por Oliver González (.462) y Paul Ervin (.400).
Desde el bullpen, el relevista Fernando Peguero resultó determinante al llevarse tres victorias (3-0, 2.70 ERA), apuntalando el trabajo de los inicialistas Jeff Rhoades (4.00 ERA) y Jimmy Cordero (2 salvamentos) para sostener ventajas en momentos apremiantes.
Pericos de Puebla
Pericos de Puebla resolvió en cinco enfrentamientos (4-1) su llave ante los Piratas de Campeche. Tras encabezar la liga en bases robadas durante la temporada regular (139 estafas), Puebla mantuvo la presión en la postemporada al estafarse 18 almohadillas en solo cinco cotejos.
Su cuerpo de lanzadores contuvo a la bateaduría rival para dejar una efectividad conjunta de 4.09.
El zurdo Vladimir Gutiérrez lideró la rotación al anotarse un triunfo con 3.86 de efectividad y 13 ponches en 11.2 entradas, mientras que los relevistas Liarvis Breto y Eduardo Montilla mantuvieron el cero en las entradas intermedias con 2.25 de efectividad cada uno.
Pese a registrar un promedio al bate colectivo de .245, la oportuna producción de Henry Ramos (2 HR, 6 RBI) y Juan Carlos Rondón (.316) le dio a Pericos el impulso necesario para avanzar.
Guerreros de Oaxaca
Guerreros de Oaxaca accedió a las Series de Zona en calidad de Mejor Perdedor de la Zona Sur tras forzar un séptimo juego definitivo frente a los Diablos Rojos (3-4). Oaxaca ostentó el segundo mejor promedio de bateo colectivo de la LMB (.307 en temporada regular, .313 en el Primer Playoff), anotando 43 carreras en la serie de primera ronda.
El jardinero Luis Barrera completó una postemporada extraordinaria al registrar un promedio de .500 (15 imparables en 30 turnos y 1.112 de OPS). Alexi Amarista (.400) y Juniel Querecuto (.364, .500 OBP) mantuvieron la constante presencia en las colchonetas, mientras que Mel Rojas Jr. (.346, 1 HR) aportó el peligro en el corazón del orden.
A pesar de las dificultades en su picheo abridor durante la postemporada, las salidas de calidad de Radhamés Liz (5.0 IP de 3 carreras) y los relevos cortos de Thyago Vieira (3.60 ERA, 6 ponches) le otorgan a la tribu bélica la combatividad suficiente para medirse ante cualquier candidato al título.