Sultanes liquida a Charros; Olmecas y Pericos toman ventaja en Playoffs de LMB
Los Sultanes de Monterrey superaron a los Charros de Jalisco, aun así, ambos han avanzado a la siguiente fase. Además, Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco han recuperado sus juegos pospuestos con victorias que los ponen a un paso de superar sus respectivas series.
La actividad del Primer Playoff de la LMB 2026 continuó este viernes 14 de agosto. Cabe recordar que tan solo un día atrás, los Toros de Tijuana y Caliente de Durango se habían convertido en los primeros clasificados a la siguiente ronda tras imponerse por 4-1 en sus series ante Acereros de Monclova y Algodoneros de Unión Laguna, respectivamente.
Zona Norte
Monterrey 6-5 Charros (Serie: 4-1)
Sultanes de Monterrey comenzó colocándose al frente desde el segundo inning con un cuadrangular de dos carreras a cuenta de Sócrates Brito. Posteriormente, en el cuarto episodio, José Cardona conectó un elevado al jardín derecho para empujar la tercera carrera de los regiomontanos.
No fue sino hasta el sexto rollo que Kyle Garlick respondió con un fly de sacrificio para marcar la primera anotación tapatía. Sin embargo, Josh Lester y Brito, con sencillos productores, este último de dos carreras. pusieron la pizarra 6-1 para los de Nuevo León. Charros buscó la remontada con un cuadrangular de Jared Walsh y un doblete de Willie Calhoun en la octava, además de un par de bambinazos de José Herrera y Michael Wielansky en la novena. Aun así, Sultanes terminó aguantando la presión para llevarse el triunfo 6-5 y amarrar la serie 4-1.
Cabe mencionar que, pese a la derrota, Charros también clasificó a la Serie de Zona por la regla de "mejor perdedor".
Zona Sur
Tabasco 14-9 León (Serie: 3-2)
El partido comenzó el jueves 13 de agosto, pero la lluvia solo permitió disputar cuatro entradas. Aun así, el arranque fue frenético, ya que en la alta del primer rollo, Tabasco armó un rally de cuatro carreras impulsadas por Óscar González, Phillip Ervin, Agustín Ruiz y Jasson Atondo. En la baja, León contestó con un par de cuadrangulares de dos carreras de los bates de Gabriel Cancel y Aderlin Rodríguez para empatar 4-4.
Los Bravos tomaron el control en el segundo rollo con doblete de Rodríguez y un bambinazo de dos carreras de Connor Panas para poner el 4-7. Tabasco volvió a la carga en la tercera alta para igualar 7-7 tras un cuadrangular de Seth Beer con uno a bordo y un doblete productor de Phillip Ervin. Finalmente, en la baja del mismo episodio, Luis Medina pegó sencillo remolcador para devolverle la ventaja 7-8 a los de León antes de que el clima obligara a suspender el encuentro.
La actividad se reanudó este viernes 14 y la pólvora continuó encendida. En la quinta entrada, Agustín Ruiz pegó un jonrón más para igualar el marcador 8-8 para Olmecas. A partir de ahí, el cuadro tabasqueño se enrachó anotando dos más con doblete de José Godoy en la séptima y fabricando un rally de cuatro anotaciones en la octava, dos cortesía de Carlos Arellano, mientras que Calvin Estrada y Seth Beer empujaron una cada uno, para tomar ventaja de 14-8. En el último inning, Connor Panas conectó un último bambinazo por Bravos, pero no evitó el triunfo de Tabasco por 14-9, resultado con el que los chocos toman la delantera 3-2 en la eliminatoria.
Campeche 2-5 Puebla (Serie: 1-3)
La pizarra fue inaugurada por Jesse Castillo en la primera entrada, remolcando el 1-0 para Piratas. Sin embargo, Pericos contestó de forma contundente anotando una carrera por inning desde la segunda hasta la cuarta entrada para ponerse en ventaja 1-3. Primero, Michael De La Cruz empujó la del empate; luego, un hit de Henry Ramos combinado con un error en el fildeo de Tommy Doyle le dio la vuelta al marcador a favor de Puebla, mientras que Samar Leyva agrandó la diferencia de los emplumados con un rodado.
Abraham Almonte intentó acercar a los de Campeche con un home run en solitario en el sexto episodio, pero Cristhian Adames con un elevado de sacrificio en la séptima baja y otra vez De La Cruz con una línea al jardín derecho colocaron en la octava las cifras definitivas de 2-5 a favor de los poblanos. Con la serie 1-3 a su favor, Puebla se coloca a una victoria de clasificar a las Series de Zona.
Oaxaca vs. Diablos Rojos (Serie: 3-2)
El Juego 6 de la serie entre Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos del México se disputará este sábado 15 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.