Toros explota la ofensiva, domina a Olmecas e iguala la serie antes de viajar a Tabasco
Los Toros de Tijuana desataron una contundente ofensiva en casa para vencer 13-2 a los Olmecas de Tabasco en el Juego 2 de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol.
La ofensiva astada respondió en el momento justo para descargar 18 imparables y cuatro cuadrangulares en total, un ataque letal que sentenció el encuentro y le devolvió la vida al conjunto fronterizo.
Para la novena de Tijuana era imperativo conseguir la victoria y empatar la serie antes de empacar maletas. Con el compromiso igualado 1-1, los Toros evitaron viajar a territorio tabasqueño contra la pared, garantizando un escenario mucho más accesible para afrontar los siguientes compromisos como visitantes.
La clave del triunfo estuvo también en el dominio desde el montículo.
El abridor Adonis Medina firmó una actuación sobresaliente de 5.0 entradas completas de solo 3 imparables, una carrera limpia y 3 ponches para acreditarse la victoria. El relevo fronterizo mantuvo el control permitiendo solo un imparable y una carrera más, limitando a la ofensiva de Olmecas a un total de 4 hits y 2 carreras en todo el encuentro.
El rally definitivo de los Toros llegó en la quinta entrada, un episodio de pesadilla para el pitcheo visitante.
El abridor de Tabasco, Jeremy Rhoades, cargó con el descalabro tras permitir 7 imparables y 5 carreras limpias en 4.0 episodios de labor. La situación empeoró con las entradas de Carlos Vázquez y Jack Cushing, permitiendo que Tijuana coronara un racimo de 10 anotaciones en ese mismo quinto inning para liquidar cualquier intento de remontada.
Destacaron a la ofensiva Franchy Cordero con 4 carreras impulsadas tras un espectacular Grand Slam que cambió por completo el rumbo del juego, además de los cuadrangulares de Tomas Telis, Junior Lake y Jonathan Guzmán.
La serie se reanuda este viernes en el Estadio Centenario 27 de Febrero en Tabasco, donde se espera un atractivo duelo de pitcheo entre David Reyes por los Toros de Tijuana y Ronnie Williams por los Olmecas de Tabasco.