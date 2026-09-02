Toros vencen a Sultanes y están a una victoria de la Serie del Rey de la LMB
Los Toros de Tijuana vencieron esta noche por quince carreras a siete a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park y ventaja de tres juegos a uno en la Serie de Campeonato de la Zona Norte. Los astados ahora se encuentran a una victoria de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol.
El ataque fronterizo explotó desde la misma primera entrada cuando el abridor Jared Wetherbee llenó los senderos y permitió que Hernán Pérez conectara un cuadrangular con las bases llenas.
En el segundo capítulo, Franchy Cordero amplió la diferencia con un batazo de tres anotaciones que puso la pizarra 7-0. Pérez volvió a aparecer en el tercer episodio con un sencillo productor de dos carreras, consolidando una ventaja temprana de nueve anotaciones.
Sultanes respondió en la parte baja del quinto inning mediante una rola de José Cardona que envió a Sócrates Brito al plato.
Los locales apretaron el marcador en el séptimo rollo con un rally impulsado por sencillos de Gustavo Núñez, Víctor Mendoza y Harold Ramírez. En el cierre del octavo, Javier Salazar acercó a los regiomontanos con un jonrón de tres carreras que colocó el score 11-7.
Tijuana frenó cualquier intento de remontada en el noveno acto al fabricar un rally de cuatro anotaciones gracias a imparables productores de Hernán Pérez, Tomás Telis y Jonathan Guzmán, además de una carrera anotada por caballito tras un pasaporte con la casa llena. La pizarra definitiva de 15-7 reflejó el dominio de la ofensiva visitante.
Desde el centro del diamante, el abridor David Reyes contuvo a la artillería local durante seis episodios, permitiendo solo seis imparables y una carrera, además de recetar cuatro ponches para acreditarse la victoria.
Por el bando regiomontano, Jared Wetherbee cargó con el revés tras una labor corta de una entrada y un tercio en la que toleró seis anotaciones y cuatro bases por bola.
El quinto juego de la serie se disputará este miércoles en el Walmart Park, donde los fronterizos buscarán el triunfo definitivo con Adonis Medina en la lomita frente a Manny Bañuelos.