Toros y Caliente avanzan a Serie de Zona; Guerreros pone contra las cuerdas a Diablos en LMB 2026
Los Toros de Tijuana y Caliente de Durango se convirtieron en los primeros equipos en liquidar su serie del Primer Playoff de la LMB 2026 con triunfos aplastantes. Además, Guerreros de Oaxaca ha puesto contra las cuerdas a los Diablos Rojos del México.
A continuación, conoce los resultados de los juegos, las pizarras definitivas y cómo se encuentran las eliminatorias en ambas zonas de la liga.
Te puede interesar: Resultados completos playoffs 2026 LMB: Oaxaca derrota 12-3 a Diablos Rojos para igualar la serie 2-2
Zona Norte
Tijuana 12-6 Algodoneros (Serie: 4-1)
Solo una entrada le bastó a los Toros de Tijuana para sentenciar el partido y la serie. El equipo fronterizo inauguró las acciones con un rally demoledor de 12 carreras, cuatro de ellas por la vía de la base por bolas con la casa llena; además, Hernán Pérez empujó una anotación, Isaac Rodríguez y Phillip Evans impulsaron dos cada uno, mientras que Wilmer Flores produjo tres más.
Unión Laguna buscó reaccionar con los batazos de Albert Lara y Je'Von Ward en la tercera entrada, dos jonrones de Nicholas Torres y el propio Lara en el quinto episodio, además de un rodado de Mason Martin en la sexta y otro elevado de sacrificio de Torres en la novena para recortar distancias 12-6. Aun así, el esfuerzo no fue suficiente y Tijuana se convirtió en el primer equipo en ganar su serie del Primer Playoff por 4-1.
Durango 10-1 Monclova (Serie: 4-1)
Otra victoria abultada se dio en el duelo entre Durango y Monclova, con los primeros logrando llegar a una decena de anotaciones. Del primer al cuarto inning, el cuadro de Caliente pegó con una carrera en cada episodio: primero con Leobaldo Piña mediante un rodado de out que inauguró la registradora, luego Daniel Johnson con un bambinazo en solitario, después Reynaldo Rodríguez con un elevado de sacrificio y Víctor Márquez con un sencillo que puso el 4-0.
Para el sexto rollo, José Carlos Ureña pegó un jonrón de tres carreras, mientras que Leobaldo Piña empujó un tanto más con un sencillo al jardín central. Rodolfo Amador respondió en ese mismo episodio con un cuadrangular en solitario para poner el 10-1 en la pizarra. De esta manera, el conjunto duranguense cerró la eliminatoria con autoridad y aseguró su lugar en la siguiente ronda.
Sultanes 5-15 Charros (Serie: 3-1)
Los Charros de Jalisco desataron un vendaval ofensivo para terminar apaleando a los Sultanes de Monterrey. Aunque los regiomontanos se pusieron al frente en la segunda entrada con doblete productor de Omar Narváez, la respuesta tapatía fue inmediata para despegarse 8-1 en la quinta ronda con imparables remolcadores de Willie Calhoun y Gilberto Jiménez.
El momento definitivo llegó en la sexta baja, cuando Charros pego cuadrangulares seguidos de Mateo Gil (tres carreras), Dwight Smith Jr. (solitario) y Alfredo Hurtado (tres carreras) para poner la pizarra 15-2. Monterrey intentó en la séptima con un sencillo de Ramiro Peña que trajo una carrera, e impulsando dos más en la octava con rodado de Maikel Franco y sencillo de Sócrates Brito. Pero, el daño ya estaba hecho y Jalisco amarró un triunfo 15-5 para ganar su primer juego de la secuencia que les da oxigeno en la eliminatoria.
Zona Sur
Oaxaca 5-3 Diablos Rojos (Serie: 3-2)
Los Guerreros de Oaxaca lograron domar a los Diablos, poniéndose en ventaja desde la segunda entrada con dos carreras impulsadas por Ricardo Valenzuela para el 2-0. Si bien en el tercer rollo Carlos Sepúlveda remolcó la primera para los capitalinos con un doblete, Luis Barrera respondió en la cuarta bateando para que los oaxaqueños colocaran el 4-1 en la registradora.
En el quinto episodio, Robinson Canó y Julián Ornelas conectaron sencillos productores que acercaron a los Diablos 4-3. Sin embargo, en la séptima baja, un rodado de Juan Santana empujó el 5-3 final a favor de los Guerreros. De esta manera, Oaxaca toma ventaja 3-2 en la serie y pone contra las cuerdas a los de la Ciudad de México.
Puebla vs. Campeche (Serie: 1-2) — Juego 4 suspendido
La lluvia se hizo presente en el Estadio Hermanos Serdán, obligando a suspender el cuarto juego de la contienda entre Pericos de Puebla y Piratas de Campeche. El encuentro se reprogramará para este viernes 14 de agosto, por lo que las fechas de la serie se recorrerán un día en su totalidad.
Tabasco vs. León (Serie: 2-2)
Los Bravos de León se encontraban al frente en la pizarra 8-7 sobre los Olmecas de Tabasco. No obstante, en el cuarto episodio, las inclemencias del clima impidieron continuar y la lluvia obligó a suspender el encuentro. La actividad de este duelo número 5 se reanudará este viernes 14 de agosto desde el punto en que se detuvo para completar las nueve entradas. El resto de fechas de la eliminatoria se recorrerán un día en su totalidad.