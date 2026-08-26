Trevor Bauer, el héroe incansable de los Diablos Rojos del México en la LMB
En la era del beisbol moderno, donde la especialización del pitcheo y el cuidado extremo de los brazos dictan las reglas del juego, la figura del lanzador inagotable parece haber quedado en el pasado.
Sin embargo, desde su llegada a la Liga Mexicana de Beisbol, Bauer ha desafiado todos los manuales de la sabermetría y la gestión deportiva. Para la organización de los Diablos Rojos del México, el ex ganador del premio Cy Young ha trascendido la etiqueta de "refuerzo estrella" para convertirse en el salvador definitivo de la franquicia durante las instancias más críticas de la postemporada.
El heroísmo del serpentinero estadounidense no se basa únicamente en su talento puro o en la rotación de sus lanzamientos, sino en una resiliencia mental que le permite sobreponerse al fracaso inicial para, acto seguido, echarse al equipo al hombro.
Lo que hizo recientemente en los playoffs de 2026 es el ejemplo perfecto de su compromiso, pero la historia nos demuestra que esta es una película que los aficionados escarlatas ya habían visto y celebrado con anterioridad.
Bauer vs los Pericos de Puebla, 2026
La actual Serie de Zona de 2026 ante los Pericos de Puebla ha puesto a prueba la dinastía de los Diablos Rojos. Tras caer en una profunda desventaja en la serie, el equipo se encontraba al borde de la eliminación.
Es importante precisar que el calvario personal de Trevor Bauer en esta eliminatoria comenzó en su primera apertura de la serie, el Juego 2, donde sufrió una dolorosa derrota por 4-1 tras ser castigado con un par de cuadrangulares solitarios del venezolano José Rondón. Esta caída, sumada a las derrotas en los Juegos 1 y 3, colocó a la Pandilla Escarlata en un fatídico déficit de 0-3.
Tras un despertar ofensivo del equipo en el Juego 4 que mantuvo viva la esperanza, todo se redujo al Juego 5 en el Estadio Hermanos Serdán.
Con el abismo de la eliminación a un solo error de distancia, el manager Lorenzo Bundy desechó los estándares tradicionales de descanso y le entregó la bola a Trevor Bauer con apenas tres días de reposo.
Lanzar bajo estas condiciones es un riesgo físico enorme, y al principio, la fatiga pareció cobrar factura cuando Bauer permitió tres carreras en el primer tercio del encuentro. Sin embargo, haciendo gala de una capacidad de ajuste propia de la élite, el derecho modificó su secuencia de pitcheo y apagó por completo a la maquinaria poblana.
Desde el final de la tercera entrada, Bauer retiró a 13 bateadores de forma consecutiva, colgando ceros inmaculados hasta el séptimo episodio.
Su estoica labor finalizó con 7.0 entradas lanzadas, tolerando solo cinco imparables, tres carreras limpias y recetando siete ponches para acreditarse la victoria en un triunfo de 11-5.
Al absorber tantas entradas con tan poco descanso, Bauer, además de salvar la temporada y forzar el regreso de la serie a la Ciudad de México, protegió también a su bullpen para las batallas venideras.
Bauer vs los Guerreros de Oaxaca, 2024
Pero ya habíamos visto a este Bauer antes, en aquella histórica Serie de Campeonato de la Zona Sur de 2024 frente a los Guerreros de Oaxaca. Fue en esa eliminatoria donde nació el mito de Trevor Bauer como el gran héroe escarlata.
El guión de aquella serie fue asombrosamente similar. Bauer abrió el Juego 1 en la Ciudad de México y, contra todo pronóstico, fue descifrado por la ofensiva oaxaqueña, permitiendo dos jonrones de Alexi Amarista y cargando con la derrota por 5-4. Ese golpe anímico hundió a los Diablos, quienes rápidamente se vieron abajo 0-3 en la serie.
Tras sobrevivir al Juego 4, Bauer subió a la lomita para el Juego 5 en el Estadio Eduardo Vasconcelos bajo una presión asfixiante. En una demostración de frialdad absoluta, lanzó 7.0 entradas de tan solo una carrera, tres imparables y fulminando a 13 rivales por la vía del ponche.
Su cátedra monticular frenó en seco a la ofensiva bélica y regresó la serie a la capital.
Pero el verdadero clímax de su heroísmo llegó días después, durante el decisivo Juego 7.
Con la pizarra 2-0 en contra y el abridor de los Diablos metido en serios problemas, el cuerpo técnico tomó una decisión desesperada: llamar a Trevor Bauer desde el bullpen al inicio de la sexta entrada.
Acostumbrado a rutinas previas sumamente estrictas, Bauer saltó a la loma como relevista largo y blindó el partido.
Durante 4.0 entradas de relevo, no permitió carreras, toleró apenas dos imparables y ponchó a cinco bateadores.
Su magistral labor contuvo el daño y le dio oxígeno a una ofensiva escarlata que finalmente logró empatar y dejar en el terreno a Oaxaca con una victoria de 3-2, completando una de las remontadas más espectaculares del beisbol latinoamericano. Bauer se alzó como el pitcher ganador de aquel Juego 7, demostrando que estaba dispuesto a sacrificar su brazo por el equipo.