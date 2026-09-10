Urgencia en la frontera: Toros busca nivelar la final ante Olmecas antes de volar a Tabasco
Los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco disputan hoy el segundo juego de la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol en el Toros Mobil Park. El equipo visitante sorprendió en el primer choque con un triunfo contundente de 7-1, arrebatándole la ventaja de local a la novena fronteriza. El encuentro de esta noche representa ahora una prueba decisiva para Tijuana antes de viajar al sureste mexicano.
El conjunto dirigido por Roberto Kelly terminó como líder general de la temporada regular con marca de 60-31. Sin embargo, la derrota en el juego inaugural encendió las alarmas.
Viajar a Tabasco con una desventaja de 0-2 dejaría a los Toros en una situación de enorme presión.
El Parque Centenario 27 de Febrero, casa de los Olmecas, es uno de los estadios más complicados de la liga para los equipos visitantes.
Las altas temperaturas y la humedad de la zona provocan que el aire sea más pesado, lo que frena los batazos elevados y ayuda al trabajo de los lanzadores. Además, los Olmecas han mostrado un gran dominio jugando como locales durante toda la temporada, impulsados por una afición entregada que celebra el regreso de su novena a una serie final tras 33 años de ausencia.
Para los Toros, conseguir la victoria hoy es indispensable para viajar a Villahermosa con la serie igualada 1-1 y evitar quedar al borde de la eliminación.
El duelo monticular de esta noche presenta a dos lanzadores derechos que figuraron entre los más efectivos del circuito durante el rol regular.
El abridor dominicano Adonis Medina fue pieza clave para la rotación fronteriza, logrando una marca de 8-2 con 2.86 de efectividad en 15 salidas durante la fase regular. En la postemporada se ha mostrado intocable, encabezando a los abridores con un promedio de 1.56 de carreras limpias en cuatro aperturas.
Medina basa su juego en provocar rodados por el cuadro para sacar outs con rapidez. Su misión principal será caminar más entradas para no desgastar temprano a su cuerpo de relevistas.
La novena de Luis Carlos Rivera responde con el estadounidense Jeremy Rhoades, quien sumó récord de 7-4 y efectividad de 3.54 en el calendario regular. Rhoades viene de firmar una joya en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, donde lanzó 7.1 entradas de una carrera ante los Pericos de Puebla.
Su repertorio combina rectas pegadas con rompientes difíciles de descifrar, herramientas clave para enfrentar a toleteros de poder.
Para nivelar la serie, Tijuana requiere un despertar inmediato de sus bates. En el primer juego apenas conectaron seis imparables. Figuras de cartel como el exligamayorista Justin Turner y el veterano Junior Lake están llamados a producir con corredores en base. Asimismo, el cuadro fronterizo debe corregir los fallos defensivos que facilitaron el rally de cuatro anotaciones de Tabasco en el duelo anterior.
Por su parte, los Olmecas buscarán mantener la paciencia en el plato y aprovechar la velocidad de sus corredores. Un aspecto clave a vigilar será el relevo tabasqueño, que llega mermado por suspensiones de varios lanzadores importantes tras un incidente en la serie anterior ante Puebla.
Si Tijuana logra hacer que Rhoades gaste pitcheos y abandone pronto el encuentro, tendrá una ventana inmejorable para castigar las entradas finales.