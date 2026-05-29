Lo prohibido y lo permitido por FIFA para los estadios en el Mundial 2026
El del 2026 será el primer Mundial con un protocolo de acceso unificado para tres países anfitriones.
Los lineamientos de seguridad de la FIFA y los manuales operativos de las áreas Hospitality aplicarán con rigor a las 16 sedes de la Copa del Mundo, de manera que los asistentes con boletos para gradas generales, para palcos privados o áreas exclusivas de hospitalidad, deberán pasar por los mismos filtros.
La norma oficial de la FIFA dicta la Política de Bolsas Transparentes, diseñada para agilizar las entradas y maximizar la seguridad dentro del anillo del estadio. Los fanáticos únicamente podrán entrar con una bolsa de plástico, vinilo o PVC completamente transparente que no supere las dimensiones de 30 x 15 x 30 centímetros, junto a un bolso de mano de máximo 11.5 x 16.5 centímetros.
Los equipos de seguridad tienen la indicación de negar el acceso a mochilas, cangureras, maletas y fundas de cámaras, bajo la advertencia de que las ciudades anfitrionas no dispondrán de lugares para dejar sus pertenencias.
En la lista de artículos prohibidos difundida en los sitios oficiales de la FIFA destacan los alimentos y bebidas externas, termos y sombrillas, obligando a los espectadores a recurrir a impermeables.
Dentro del segmento tecnológico, estará prohibido el ingreso de cámaras fotográficas profesionales con lentes desmontables, GoPros, computadoras portátiles, tabletas, selfie sticks y drones. Únicamente se autorizarán los teléfonos inteligentes y un cargador portátil por persona, el cual no debe superar los 12 x 17 centímetros. Asimismo, el equipo de animación que incluye lásers, silbatos y bocinas está vetado, en tanto que las banderas y mantas solo se permitirán si están fabricadas con material resistente al fuego, respetan las medidas máximas de 2 x 1.5 metros y sin ningún tipo de asta o soporte rígido.
FIFA Hospitality menciona que los palcos privados no tendrán facilidades operativas, comerciales ni de catering independientes. Los protocolos de la FIFA determinan que queda estrictamente prohibido mandar envíos previos de mensajería a las suites o ingresar botellas de alcohol y alimentos extras, puesto que la comida y la bebida dependerán únicamente de los menús ya definidos por los proveedores oficiales de catering.
Sin embargo, en el Estadio Azteca los palcos son propiedades privadas con escrituras desde 1966. Por ello, la Asociación de Palcos y Plateas mantiene un litigio para poder introducir alimentos y bebidas.
De hecho, Grupo Ollamani, propietaria del estadio, debió pagar a la FIFA el valor de esos lugares, ya que los dueños de los palcos justificaron que sus títulos de propiedad garantizan el acceso a cualquier evento durante un lapso de 99 años.
Ello derivó en un amparo ganado hace unos días por algunos dueños de palcos, a quienes se les permitiría ingresar sus propios alimentos, usar sus lugares de estacionamiento y rentar o prestar sus espacios libremente. No obstante, la forma como en la práctica aplicará ello se verá en los próximos días.
Más allá de ello, como medida de protección comercial, la FIFA prohibirá el uso de materiales para decorar los palcos con sello corporativo; es decir, estará vetado mostrar logotipos ajenos a los patrocinadores oficiales del torneo o repartir propaganda o publicidad propia dentro del estadio.
Finalmente, la FIFA advirtió que los extranjeros en Estados Unidos y Canadá solo podrán comprar alcohol mostrando su pasaporte físico original, descartando identificaciones nacionales o licencias de conducir foráneas. Además, recomendó llegar con horas de anticipación, verificar qué se lleva para evitar decomisos y cargar los medicamentos con receta médica visible en su empaque.