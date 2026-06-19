Como México, ahora EE.UU. clasifica a Dieciseisavos y los anfitriones van invictos en Mundial 2026
La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 va viento en popa al menos para los países anfitriones, quienes después de haber disputado sus dos primeras jornadas aun no conocen la derrota, con dos de ellos ya clasificados a la siguiente ronda, y otro más a las puertas de la misma.
El primero de ellos en jugar sus dos encuentros fue Canadá, que participa apenas en su tercer Mundial, y que al momento ha tenido una participación inédita, pues consiguió su primer punto en la historia con el empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina, para posteriormente cosechar su primera victoria en el certamen con la goleada de 6-0 sobre Catar este jueves.
Con dos partidos disputados, los de la hoja de maple suman cuatro unidades y son punteros en el Grupo B sobre Suiza, a quienes se medirán en la última fecha de la primera fase. Si bien aún no ha conseguido su pase de manera oficial a la siguiente etapa, el criterio de desempate lo pone con ventaja sobre las otras selecciones, e incluso podría asegurar la cima de su sector con un empate ante su similar suizo.
MÉXICO, CLASIFICADO COMO PRIMER LUGAR
Quien sí consiguió su pase a la siguiente ronda fue México, después de la victoria por la mínima ante Corea del Sur. Los aztecas se convirtieron en el primer clasificado oficial de la Copa del Mundo 2026. Gracias al nuevo criterio de desempate, en donde ahora se cuentan los enfrentamientos directos, al Tri ya nadie lo saca de la primera posición con las seis unidades que ha sumado en las primeras dos jornadas.
El cuadro de Javier Aguirre ha hecho historia al obtener por primera vez dos victorias seguidas sin recibir goles en contra en el Mundial, y ya tiene en mente el partido del próximo martes 30 de junio por los 16avos de final en donde se medirá a uno de los mejores terceros, aunque antes enfrentará a Chequia el día 24 en un partido que no cambiará nada sobre su futuro.
ESTADOS UNIDOS ASEGURA SU PASE A LA SIGUIENTE RONDA
El segundo de los anfitriones en conseguir su boleto a la siguiente ronda es Estados Unidos, que también suma dos victorias consecutivas, un hecho que no sucedía con el equipo de las barras y las estrellas desde la Copa del Mundo de 1930. Esta seleccion aseguró su pase a 16avos tras sus victorias ante Paraguay y Australia, pero aún no firma su boleto como primer lugar del sector.
A los dirigidos por Mauricio Pochettino todavía les queda jugar contra Turquía, que si gana sus dos partidos restantes, podría quedarse con la primera posición sobre los norteamericanos.
Aun con esto en mente, la CONCACAF y los países anfitriones celebran lo que hasta el momento es un mundial exitoso para sus selecciones locales, las cuales aún esperan seguir avanzando.