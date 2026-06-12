Los campeones del mundo más longevos que siguen vivos
El futbol no sería nada sin sus precursores. Mientras el Mundial 2026 ya está en marcha, todavía quedan algunos campeones del mundo que fueron protagonistas de algunas de las selecciones más importantes en la historia del torneo.
Esta lista reúne a futbolistas de entre 80 y 94 años que conquistaron la Copa del Mundo con Brasil, Alemania, Inglaterra e Italia. Desde Dino Sani, integrante del Brasil campeón de Suecia 1958 y hoy con 94 años, hasta Roberto Rivellino, una de las figuras del histórico equipo brasileño de 1970 y quien recientemente cumplió 80, todos ellos forman parte de una generación que ayudó a construir la historia moderna del futbol.
El conjunto brasileño es el eje central de este grupo. Brasil aporta más de la mitad de los campeones mundiales vivos, con nombres que participaron en las conquistas de 1958, 1962 y 1970. Figuras como Pepe, Moacir, Amarildo, Mengálvio, Gérson, Jairzinho, Wilson Piazza, Roberto Miranda y Rivellino formaron parte de algunas de las generaciones más exitosas que ha tenido la Verdeamarela.
Muchos de ellos desarrollaron carreras destacadas en clubes históricos como Santos, Botafogo, Flamengo y São Paulo, contribuyendo a consolidar la reputación internacional del futbol brasileño durante una época en la que el país se convirtió en referencia mundial. Algunos incluso dejaron huella fuera de Sudamérica, como Dino Sani, quien también brilló con el Milan italiano.
La escuela europea también está representada por algunas figuras icónicas. En Inglaterra permanecen con vida Geoff Hurst, Terry Paine e Ian Callaghan, integrantes de la selección que conquistó el único Mundial de su historia en 1966. Hurst ocupa un lugar especial al seguir siendo el único futbolista que ha marcado un hat-trick en una Final de Copa del Mundo.
Italia aporta dos nombres igualmente emblemáticos. El más reconocido es Dino Zoff, campeón en España 1982 y todavía dueño del récord como el capitán más veterano en levantar la Copa del Mundo, con 40 años de edad. Junto a él aparece José Altafini "Mazzola", nacido en Brasil y posteriormente nacionalizado italiano, quien construyó una destacada trayectoria en clubes como Milan, Napoli y Juventus.
Por su parte, Alemania está representada por varios integrantes de la selección campeona de 1974. Sepp Maier, Wolfgang Overath, Günter Netzer, Herbert Wimmer y Jupp Heynckes forman parte de una generación que ayudó a consolidar la reputación del futbol alemán durante una de las etapas más exitosas de su historia.
Entre ellos aparecen referentes de clubes como Bayern Múnich, Borussia Mönchengladbach y Colonia, protagonistas de una época en la que Alemania Federal se consolidó como una de las principales potencias del futbol internacional.
En conjunto, este grupo de veinte campeones es mucho más que una lista de nombres y fechas. Son algunos de los últimos vínculos vivos con selecciones que marcaron distintas épocas de los Mundiales y que ayudaron a construir el prestigio de países como Brasil, Alemania, Inglaterra e Italia.
Mientras una nueva generación disputa el Mundial 2026, ellos conservan un privilegio que muy pocos futbolistas han alcanzado: formar parte de los equipos que levantaron el trofeo más codiciado del deporte. Su legado permanece como parte fundamental de la historia de la Copa del Mundo y como testimonio vivo de cómo ha evolucionado el futbol a lo largo de casi un siglo.