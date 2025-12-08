Los Chiefs enfrentan decisiones difíciles para extender la dinastía Mahomes-Reid
Rashee Rice vio cómo el balón se le escapaba entre las manos en cuarta y cuatro desde la yarda 41 de Kansas City, con él se fue la temporada 2025 de los Chiefs y quizá el último suspiro de un equipo que alguna vez fue grandioso.
La noche del domingo, Kansas City vio evaporarse sus esperanzas de playoffs como un aliento cálido, perdiendo 17–10 ante los Texans. Para Houston, eso significa cinco victorias consecutivas y, en una AFC muy abierta, probablemente un boleto a la postemporada. Para los Chiefs, con marca de 6–7, se avecinan preguntas decisivas sobre el futuro de una franquicia que de repente muestra grietas por todas partes. En reflexiva calma, el gerente general Brett Veach debe saber la verdad: esto no será fácil de arreglar.
Kansas City está proyectado a quedar $42.7 millones por encima del tope salarial esta temporada baja, solamente mejor que los Cowboys. Veach puede revertir ese problema cortando al tackle derecho Jawaan Taylor, al linebacker Drue Tranquill, al esquinero Kristian Fulton y al ala defensiva Mike Danna, lo que ahorraría $40 millones contra el tope. Luego, con una reestructuración del impacto de $78.2 millones de Patrick Mahomes, Kansas City podría encontrarse entre $30 millones y $40 millones por debajo del límite.
Esos ahorros permitirían participar modestamente en la agencia libre, pero no alcanzarían para tapar la infinidad de huecos del roster. La secundaria está a punto de ver llegar a la agencia libre al esquinero Jaylen Watson y al safety Bryan Cook, ambos titulares por múltiples temporadas. Habrá que extenderlos o reemplazarlos. En el front seven, los únicos jugadores alrededor de quienes vale la pena construir son el tackle defensivo All-Pro Chris Jones y el edge George Karlaftis.
El coordinador Steve Spagnuolo, uno de los mejores que se han puesto unos audífonos, debe recurrir a un blitz constante para generar presión, mientras usa veteranos como Drue Tranquill y el safety Mike Edwards. La defensa de Kansas City es lenta, vieja y poco atlética. Los problemas deben abordarse en todos los niveles, lo que no será tarea fácil. Esto es especialmente cierto tras una primavera en la que Nick Bolton —un linebacker bueno contra la carrera y muy deficiente en cobertura de pase— fue firmado por $45 millones en tres años.
En ofensiva, es cuestión de entrenadores y jugadores. Aunque Mahomes tuvo su segundo partido de la temporada con menos del 50% de pases completos —algo que nunca había pasado en su carrera—, es el menor de los problemas de Kansas City. Durante todo el año, un grupo de receptores que incluye a Rice, Xavier Worthy, Marquise Brown y Travis Kelce ha luchado por vencer la marca personal y atrapar el balón.
El domingo por la noche, los receptores de los Chiefs sumaron seis drops, la mayor cantidad en la era Mahomes. Incluso con una línea ofensiva muy mejorada, principalmente por el tackle izquierdo de primera ronda Josh Simmons, la ofensiva de Kansas City ha sufrido largos periodos de improductividad. En apariencia, los números son buenos: antes del domingo, la ofensiva era cuarta en yardas y novena en puntos por partido, pero ver jugar a Kansas City cuenta otra historia.
Cuatro veces este año, los Chiefs han perdido cometiendo 10 o más castigos. En la Semana 2, Travis Kelce convirtió lo que hubiera sido un touchdown para tomar la delantera en un pase drop que terminó en una intercepción en la línea de gol, en la derrota 20–17 ante los Eagles. Contra los Jaguars, Kansas City vio a Mahomes lanzar un pick-six de 99 yardas a Devin Lloyd en la derrota 31–28.
En Buffalo, los Chiefs no lograron anotar un touchdown en primera y gol desde la yarda 1, en un desastre 28–21. En el siguiente juego, Mahomes y compañía lanzaron una intercepción en la línea de gol y dos veces fallaron en anotar cuando el marcador estaba 19–16 y luego empatado a 19 en el último cuarto, antes de perder 22–19 ante los Broncos. Contra los Cowboys, la ofensiva no anotó en el segundo ni tercer cuarto, cayendo 31–28. Y ante Houston, los Chiefs anotaron solo 10 puntos mientras Mahomes lanzó tres intercepciones.
Aunque la ofensiva necesita desesperadamente un corredor dinámico (Kansas City tiene solo dos acarreos de 20 yardas sin Mahomes en toda la temporada), el trío de Rice, Kelce y Worthy es excelente. La línea es un grupo de calidad. Eso apunta al cuerpo técnico y a un entrenador del Salón de la Fama. Andy Reid ha olvidado más sobre futbol americano del que la mayoría de los coaches aprenderán en varias vidas.
Y aun así, durante todo el año, las métricas han mostrado que Kansas City debería correr desde formación bajo centro en lugar de desde shotgun. Repetidamente, los Chiefs han ignorado esos datos para ajustarse a la preferencia de Reid de correr con Kareem Hunt e Isiah Pacheco desde posición estática. El resultado: un equipo sin explosividad.
Nada de esto significa que los Chiefs deban enloquecer y deshacerse de Reid. Es un futuro miembro del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. Pero sí deberían considerar dejar ir a Matt Nagy, quien en su etapa más reciente como coordinador ofensivo ha visto cómo el equipo se transforma lentamente de una potencia ofensiva a una unidad mediocre mientras dirige al mejor jugador del planeta en la posición más importante del deporte.
Y si Nagy se va, Reid no debería contratar desde dentro. No debería traer de vuelta a Mike Kafka desde los Giants ni a Doug Pederson, antes de Eagles y Jaguars. Ambos trabajaron en el staff de Reid en Kansas City y tienen respeto en toda la liga. En cambio, Reid debería buscar a alguien que aporte ideas externas, refrescando un esquema que se ha vuelto rancio.
En 2022, los Chiefs tenían a Kelce en su apogeo, pero poco más en cuanto a jugadores de élite. Pacheco y Jerick McKinnon eran los corredores. Los receptores eran JuJu Smith-Schuster, Justin Watson y Marquez Valdes-Scantling. Con Eric Bieniemy como coordinador, Mahomes lanzó para 5,250 yardas y ganó el MVP en una temporada de campeonato en la que el equipo anotó 29.2 puntos por partido, la mayor cifra de la liga. Desde entonces, a pesar de la llegada de Rice y Worthy, la ofensiva ha sido 15ª en puntos en cada uno de los últimos dos años y avanza hacia esa misma tendencia.
Dicho todo esto, Veach enfrenta una realidad fría: los Chiefs solo tienen seis selecciones de draft en 2026 y poco espacio salarial. Deben prepararse para la vida sin Kelce, ya sea la próxima temporada o la siguiente. El gerente también debe decidir si pagar o no a Rice y/o al esquinero All-Pro Trent McDuffie, ambos programados para ser agentes libres después de la temporada 2026.
En ese sentido, Veach debería pensar en lo que hizo después de 2021, cuando los Chiefs perdieron ante los Bengals en el juego por el título de la AFC. Esa temporada baja, sorprendió al mundo del futbol al canjear al receptor All-Pro Tyreek Hill, obteniendo cinco selecciones a cambio. Ni Rice ni McDuffie alcanzarán ese tipo de retorno, pero McDuffie podría generar un par de selecciones dentro del top-100. Si la opción es esa o pagar $30 millones a un jugador que ha alternado entre el slot y la banda, quizá ese sea el movimiento inteligente.
De cualquier manera, Veach tiene un largo camino por delante. Nada será fácil en los próximos meses para los Chiefs.
Pero por ahora, la Roma del futbol americano ha caído. Kansas City ha sido derrotado. Y los Chiefs se quedan preguntando qué pasó y qué salió tan mal.
Muy parecido a lo que, sin duda, pasó por la mente de Rice cuando el balón atravesó sus manos.