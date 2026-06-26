Los futbolistas por Confederación con más Copas del Mundo en la historia
La Copa del Mundo 2026 continúa haciendo historia día con día, no solo por los goles de jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, sino también por las veces que los más experimentados han vestido la camiseta de sus selecciones.
Dentro de aquellos que portan más veces la playera de sus equipos se encuentra un nuevo nombre en la lista, el de Yuto Nagatomo. Después de su más reciente aparición en el encuentro entre Japón y Suecia, el experimentado defensor se convirtió en el jugador asiático con más mundiales disputados en su historia, uniéndose a otros nombres históricos que las distintas confederaciones que forman parte de la FIFA han brindado.
ASIA
Con su participación en la Copa del Mundo 2026, Nagatomo suma ya cinco participaciones mundialistas, sobrepasando así a Hong Muyng-bo de Corea del Sur. El japonés inició su carrera en el torneo en Sudáfrica 2010 y de ahí se hizo una constante en las convocatorias de su seleccionado a pesar de salir del futbol de élite y regresar a la liga de su país para esta última participación.
En Sudáfrica, Brasil 2014 y Rusia 2018 disputó todos los partidos con su selección jugando todos los minutos posibles, llegando en dos ocasiones a los octavos de final (2010 y 2018), y quedándose en la fase de grupos en la otra.
Para Qatar 2022 las cosas comenzaron a cambiar, pues aunque inició de titular en las cuatro participaciones de su equipo, en todas salió de cambio. En Estados Unidos, México y Canadá 2026 vio sus primeros minutos ante Suecia, ingresando al 74, lo que le dio el récord de los cinco mundiales.
EUROPA
En este mismo torneo, Cristiano Ronaldo alcanzó una nueva marca, convirtiéndose en el jugador con más mundiales jugados en la historia con seis, superando en UEFA las cinco de Lothar Matthäus. Desde Alemania 2006 y hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, el lusitano vio minutos durante una justa que ya lo tiene en sus libros históricos.
En sus seis participaciones, CR7 llegó a jugar una semifinal en el 2006, unos cuartos de final en 2022, y par de octavos de final. Además, es el único jugador que anotó en seis Copas del Mundo distintas, un récord muy difícil de igualar.
CONMEBOL
Otro que se unió a la lista en este mundial fue Lionel Messi, que también cuenta ahora con seis Copas del Mundo jugadas en su historial. En este caso, el argentino superó nombres como los de Pelé, Cafú, Dani Alves o Maradona, quienes cuentan con cuatro participaciones mundialistas.
Además, en la presente edición, Messi no para de cosechar récords, no solo la de participaciones, sino la de partidos jugados, superando con sus 28 a Matthäus; además, se convirtió en el máximo goleador con 18 anotaciones.
CONCACAF
La lista de la confederación está repleta de futbolistas mexicanos; empatados en primer puesto con cinco mundiales disputados cada uno se encuentran Rafael Márquez, Antonio Carbajal y Andrés Guardado, aunque hay un nombre más que se asoma en la lista.
Se trata de Guillermo Ochoa, que se encuentra a la par de Cristiano y Messi con seis Copas del Mundo en su haber, aunque el guardameta solo vio minutos en cuatro de ellas, quedándose en el banquillo para Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
ÁFRICA
En la confederación africana destaca uno de los nombres más famosos que ha brindado el continente, el de Sammuel Etoo, quien suma cuatro participaciones mundialistas en su cuenta, comenzando en 1998 y despidiéndose en el 2014.
Empatado con él se encuentran Rigoberto Song, también de Camerún, y Essam El-Hadary, de Egipto, siendo el más reciente en unirse a la lista, con su última participación en Rusia 2018. Cabe destacar también el caso de Achraf Hakimi, que aunque solo ha disputado tres Copas del Mundo, ya es el futbolista africano con más partidos en la historia con 12 juegos.
OCEANÍA
Por último está la OFC, una de las confederaciones que menos participaciones tiene en las Copas del Mundo. Su principal representante es la selección de Nueva Zelanda, la cual es bastante superior a las otras selecciones que forman su confederación.
De ahí destaca Chris Wood, delantero neozelandés que participó en los mundiales de Sudáfrica 2010 y la presente de 2026; comenzando su andar con la selección con solo 18 años es el máximo representante de la zona con dos Copas del Mundo.