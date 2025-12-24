Los ganadores del Heisman y el futuro que labraron
Ganar el Trofeo Heisman es un privilegio, lleno de esfuerzo, dedicación y un paso de llegada a la NFL. Este cambio no es automático: el ritmo cambia, el margen de error es mayor y el contexto pesa tanto como el talento.
Aun así, algunos jugadores sí lograron trasladar su talento colegial al profesionalismo que se vive en la NFL. No todos van por el mismo camino.
Roger Staubach – Quarterback
Antes de ser la leyenda que todos recuerdan, Roger Staubach ya sabía lo que significaba ser líder. Ganó dos Super Bowls con Dallas, tomó buenas decisiones en momentos importantes y construyó una carrera que lo llevó directo al Salón de la Fama.
Barry Sanders – Corredor (Running Back)
Barry Sanders no necesitó ganar Super Bowls para ser recordado. Cada vez que corría con el balón, era imposible atraparlo. Ganó diez Pro Bowls y años de gran disciplina lo pusieron entre los mejores corredores de todos los tiempos.
Earl Campbell – Corredor (Running Back)
Earl Campbell representó la imagen de los años setenta. Cada carrera era pura potencia, tanto que desgastaba a los defensas. Fue MVP de la NFL y la estrella de los Houston Oilers, demostrando que la fuerza también puede ganar partidos.
Charles Woodson – Cornerback
Charles Woodson es diferente. Ganó el Heisman siendo defensor y en la NFL mostró que no fue casualidad. Fue campeón de Super Bowl, mejor jugador defensivo del año y tuvo una carrera llena de perseverancia y tenacidad.
Tony Dorsett – Corredor (Running Back)
Tony Dorsett combinó velocidad y fuerza en cada temporada. Ganó el Heisman, fue Novato del Año y campeón del Super Bowl. Mantuvo su nivel por muchos años y se convirtió en el guía de las futuras estrellas.
Lamar Jackson – Quarterback
Lamar Jackson es un claro ejemplo de adaptación. Ganó el Heisman por ser un jugador completo y en la NFL llevó su estilo a otro nivel. Fue MVP de la liga.
Marcus Allen – Corredor (Running Back)
Marcus Allen combinó estilo y efectividad. Ganó el Heisman y en la NFL fue MVP de Super Bowl, campeón y uno de los corredores más completos de su generación. Su capacidad para correr y recibir lo hacía decisivo en cada juego.
Cam Newton – Quarterback
Cam Newton ganó el Heisman y llegó a la NFL con gran expectativa. Fue MVP de la liga y llevó a los Carolina Panthers al Super Bowl, dejando claro que podía dominar partidos tanto con su brazo como con sus piernas.
Joe Burrow – Quarterback
Joe Burrow ganó el Heisman y llegó a la NFL. Ya llevó a los Cincinnati Bengals al Super Bowl y sigue demostrando que su talento universitario se traduce al profesionalismo.
Reggie Bush – Corredor (Running Back)
Reggie Bush ganó el Heisman y llegó a la NFL. Fue parte del equipo de los New Orleans Saints que ganó el Super Bowl XLIV en la temporada 2009.
El Trofeo Heisman no garantiza una carrera exitosa en la NFL, pero sí marca a jugadores capaces de responder en escenarios de alta exigencia. Algunos lograron consolidarse como leyendas y sus trayectorias confirman que el talento colegial puede abrir la puerta, pero no garantizar triunfar en la demandante liga profesional.