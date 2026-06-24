Los guardianes de la historia: los arqueros más imbatibles de los Mundiales
Los goleadores suelen quedarse con los reflectores, pero las Copas del Mundo también se construyen desde la portería. Mientras los delanteros se convierten en héroes nacionales, los grandes equipos campeones suelen tener detrás a un guardameta capaz de sostener resultados y convertir su área en territorio prohibido.
A lo largo de casi un siglo de historia mundialista, pocos porteros han logrado hacerlo con la consistencia suficiente para entrar en la lista de los arqueros con más partidos sin recibir gol en la máxima competencia internacional.
En la cima aparecen dos nombres con 10 encuentros imbatidos: Peter Shilton y Fabien Barthez.
El inglés Peter Shilton disputó 17 partidos en los Mundiales de España 1982, México 1986 e Italia 1990. Aunque suele ser recordado por la célebre "Mano de Dios" de Diego Maradona, su legado va mucho más allá de aquella jugada. Shilton mantuvo su arco en cero en 10 ocasiones, una efectividad que ayudó a Inglaterra a mantenerse como protagonista durante toda una década.
La misma cifra alcanzó el francés Fabien Barthez. Campeón del mundo en Francia 1998 y subcampeón en Alemania 2006, el arquero disputó 17 encuentros mundialistas y fue la última línea de una generación histórica integrada por jugadores como Marcel Desailly, Laurent Blanc, Lilian Thuram y Bixente Lizarazu. En el Mundial de 1998 apenas recibió dos goles en siete partidos.
Con ocho encuentros sin recibir anotación aparecen tres figuras históricas: Sepp Maier, Gianluigi Buffon e Iker Casillas.
Maier fue uno de los pilares de la Alemania Federal campeona del mundo en 1974 y disputó cuatro Copas del Mundo entre 1966 y 1978. Buffon, por su parte, fue el líder defensivo de la Italia campeona en Alemania 2006, torneo en el que únicamente recibió dos goles: un autogol frente a Estados Unidos y el penal de Zinedine Zidane en la final.
Casillas construyó gran parte de su legado en Sudáfrica 2010. El capitán español mantuvo su arco invicto durante toda la fase de eliminación directa y protagonizó una de las atajadas más recordadas de aquella Copa al detener un mano a mano de Arjen Robben en la final frente a Países Bajos.
Un escalón más abajo, con siete partidos sin recibir gol, aparecen nombres como Manuel Neuer, Hugo Lloris, Thibaut Courtois, Cláudio Taffarel y Emerson Leão.
Neuer revolucionó la posición con su papel como arquero-líbero y fue pieza fundamental del título alemán en Brasil 2014. Lloris levantó la Copa con Francia en Rusia 2018 y también alcanzó la final en Qatar 2022. Courtois fue elegido Guante de Oro en Rusia 2018 gracias a sus actuaciones con Bélgica.
Con seis porterías imbatidas figuran dos guardametas que dejaron una huella profunda en la historia reciente de los Mundiales: Keylor Navas y Oliver Kahn.
El costarricense lideró una de las mayores sorpresas de Brasil 2014 al llevar a Costa Rica hasta los cuartos de final, mientras que Kahn firmó una de las actuaciones individuales más memorables de la historia en Corea-Japón 2002, donde fue elegido Balón de Oro del torneo, algo que ningún otro portero ha conseguido.
Más abajo en la lista aparecen dos nombres especialmente recordados en el continente americano: Guillermo Ochoa y Tim Howard.
Ochoa suma cuatro partidos sin recibir gol en tres Copas del Mundo y se convirtió en símbolo de México gracias a actuaciones memorables frente a selecciones como Brasil y Alemania. Howard, por su parte, dejó una marca histórica al registrar 16 atajadas frente a Bélgica en Brasil 2014, el récord para un solo partido mundialista.
En una época en la que los sistemas ofensivos son cada vez más agresivos, los balones viajan a mayor velocidad y el VAR reduce los márgenes de error, mantener la portería imbatida se ha convertido en una tarea cada vez más complicada.
Por eso los nombres que encabezan esta lista ocupan un lugar especial en la historia de los Mundiales: son los hombres que lograron convertir su área en una fortaleza.