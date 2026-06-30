Los Lakers dicen adiós a LeBron James: termina una era y empieza el equipo de Luka Dončić
La etapa de LeBron James con Los Angeles Lakers llegó a su final. Horas antes de que abriera la agencia libre, su agente Rich Paul informó a la franquicia que el jugador competirá en otro equipo la próxima temporada, y los Lakers respondieron con un mensaje de despedida para agradecerle sus ocho años, el campeonato de 2020 y todos los récords que dejó vestido de púrpura y oro.
El comunicado, firmado por la propietaria Jeanie Buss, confirmó el cierre de una era histórica. Los Lakers reconocieron a LeBron como uno de los mejores atletas de todos los tiempos y dejaron claro que siempre será una parte querida de la familia angelina.
Pero LeBron no piensa retirarse todavía. A sus 41 años, su carrera tendrá un nuevo capítulo lejos de Los Ángeles. Después de ocho temporadas con los Lakers, el máximo anotador en la historia de la NBA buscará otro escenario para competir en lo que será su temporada número 24, una cifra sin precedentes en la liga. La última campaña promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes en 60 partidos, números que demuestran que sigue a un nivel alto pese a su edad.
Su paso por la franquicia deja momentos enormes. LeBron llegó en 2018 para devolverle peso competitivo a los Lakers, lideró al equipo al campeonato de 2020 y fue la figura principal de una temporada marcada por condiciones únicas. Ese mismo año ganó el MVP de las Finales, y con ese premio se convirtió en el primer jugador en la historia con MVP de las Finales en tres franquicias distintas.
Estos son los logros principales de LeBron James con los Lakers:
Campeonato de la NBA, en 2020.
NBA Cup, en 2023.
MVP de las Finales, en 2020.
MVP de la NBA Cup, en 2023.
Líder de asistencias de la NBA, en la temporada 2019-20.
All-Star, 8 veces con los Lakers.
All-NBA, 7 veces con los Lakers.
Máximo anotador histórico de la NBA, récord que rompió como jugador de los Lakers.
Primer jugador en ganar el MVP de las Finales con tres franquicias distintas.
Primer MVP en la historia de la NBA Cup.
Primer jugador en la historia de la NBA en llegar a 40,000 puntos, marca que alcanzó con los Lakers.
La lista resume el peso real de su etapa en Los Ángeles. LeBron no solo pasó por la franquicia, sino que dejó un campeonato, premios individuales, reconocimientos constantes y marcas que quedaron para la historia.
Ahora la gran pregunta es dónde jugará. Golden State Warriors aparece como el destino más fuerte. La franquicia de la bahía es la favorita para quedarse con él, en un movimiento que incluso podría reunirlo con su excompañero Anthony Davis si los Warriors logran cerrar un traspaso por separado. La posibilidad de ver a LeBron junto a Stephen Curry y Draymond Green sería una bomba para la liga, tanto por lo deportivo como por lo mediático.
Cleveland Cavaliers también aparece por el peso emocional. Sería el regreso a casa y un cierre de carrera en el equipo donde empezó todo. Algunos reportes ubican a los Cavs con interés en una segunda reunión con LeBron, aunque otros señalan que no es la opción más realista. Para LeBron, volver a Cleveland tendría un valor especial por su historia, por su origen y por todo lo que representa para la ciudad.
Miami Heat también podría entrar en la conversación. LeBron ya conoce la organización, ganó dos campeonatos en South Beach y ahí encontraría una posible última oportunidad de competir. Si el escenario de Giannis Antetokounmpo en Miami toma forma, la idea de verlo junto al griego y Bam Adebayo sonaría atractiva en la Conferencia Este. Aun así, no sería un movimiento sencillo por temas salariales y por la estructura del equipo.
Además, todavía puede aparecer un equipo sorpresa. LeBron sigue como una pieza de impacto inmediato y varias franquicias podrían verlo como el jugador que les falta para pelear por el título. Aunque ya no es el mismo de sus mejores años, su experiencia, lectura de juego y peso en los momentos grandes siguen al nivel de una estrella.
Para los Lakers, la salida de LeBron cambia todo. La franquicia entra de lleno a una nueva era y el equipo pasa a ser completamente de Luka Dončić. Ya no hay dos centros de poder ni una estructura dividida entre el presente de LeBron y el futuro de Luka. A partir de ahora, todas las decisiones deportivas tendrán que girar alrededor del esloveno.
Eso significa buscar tiradores, defensores, juventud y piezas que encajen con el estilo de Luka. Los Lakers ya no deben armar el roster alrededor del último tramo de LeBron, sino de un proyecto largo y competitivo con Dončić como cara absoluta. Austin Reaves, que renovó este mismo verano, queda como una pieza importante para acompañarlo como generador secundario y complemento ofensivo.
Un detalle importante es que Bronny James sí seguirá con los Lakers. Su contrato para la temporada 2026-27 quedó garantizado por alrededor de 2.3 millones de dólares, por lo que el hijo de LeBron permanecerá en Los Ángeles aunque su padre tome otro camino. Eso hace todavía más llamativo el cambio de etapa: LeBron se despide de la franquicia, pero Bronny continúa dentro de un equipo que ahora pasa a construirse alrededor de Luka Dončić.
Con el mensaje de la franquicia, el ciclo queda prácticamente cerrado. LeBron James se va como campeón, MVP de las Finales, campeón de la NBA Cup, MVP de la NBA Cup y leyenda de los Lakers. Ahora la NBA espera su siguiente destino, mientras Los Ángeles empieza una nueva vida alrededor de Luka.