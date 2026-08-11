¡Presentes en todas las categorías campeonas de México en Concacaf!
México es hoy el mejor país de Concacaf en todas las categorías varoniles y en cada una de ellas cuenta con presencia de jugadores no nacidos en el país, lo que confirma la tendencia vista durante el Mundial 2026.
Campeón de Nations League y Copa Oro, el Tri Mayor tuvo en la Copa del Mundo a cinco jugadores nacidos en otro país: Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Santiago Gimenez.
Pero también es el mejor equipo en selecciones menores, luego de que este fin de semana se coronó en el Premundial Sub 20, donde ganó no solo el boleto al Mundial de la categoría en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán, sino también el boleto a los Juegos Olímpicos del 2028.
Ese plantel es uno de los que menos aportación tuvo por parte de jugadores nacidos fuera o con doble nacionalidad, ya que únicamente contó con Edwin Soto, lateral del Pachuca nacido en Manzanillo pero también con pasaporte estadounidense, así como con Henrique Simeone, mediocampista de Tigres que nació en Río de Janeiro.
El caso de este último es el reflejo de la estrategia encabezada por Andrés Lillini, director de selecciones menores en la Femexfut, quien se ha dedicado a mapear y rastrear a todos los potenciales seleccionados que nacen, juegan y viven fuera de México.
A Simeone lo descubrió Lillini en las fuerzas básicas del Botafogo y tras el título en el Premundial Sub 20 se dijo sorprendido por su realidad: "Nunca imaginé estar viviendo todo esto en tan poco tiempo. Es un sueño representar a México".
En categorías infantiles, los nacidos fuera son frecuentes
Antes de coronarse en el Premundial Sub 20 de Concacaf, México ya era el mejor equipo Sub 17 en la región, así como en Sub 15.
En la Sub 17 han pasado jugadores como Viggo Ortiz, extremo nacido en Dallas y formado en la academia del Austin FC y quien milita ahora en el Charlotte Independence y ha representado a México desde la Sub-15.
También, Daniel Núñez, delantero nacido en Bakersfield, California y contratado por Portland Timbers 2 a los 15 años (el fichaje más joven en la historia del club) también ha defendido la playera verde, aunque su situación es distinta, ya que en enero de 2026 fue convocado al campamento de la Sub-18 de Estados Unidos, lo que lo convierte en un doble nacional que todavía no ha definido su lealtad definitiva.
La Sub 15 goleó a Estados Unidos... con goles estadounidenses
El caso más llamativo lo protagonizó la Sub-15 campeona de Concacaf en agosto de 2025, cuando de los 18 jugadores convocados, siete no nacieron en México, y los cinco goles de la goleada 5-0 sobre Estados Unidos en la Final fueron anotados por jugadores nacidos en California y Florida. Es decir, México le ganó a Estados Unidos la final de la Sub-15 con goles de futbolistas que podrían haber jugado para el rival.
Cada uno de estos jugadores es un doble nacional que en algún momento tuvo o tiene que elegir. La FMF, a través de Lillini, ha construido una red de detección que actúa antes que las federaciones rivales, y el resultado es una selección que gana todo en Concacaf.