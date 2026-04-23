Los números del sistema ABS en la LMB 2026: Umpires mantienen el dominio tras la primera semana de retos
La implementación del sistema de revisión de bolas y strikes en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte ha trastocado para siempre la dinámica del Rey de los Deportes.
Este jueves 16 de abril se cantó el playball en los diamantes mexicanos y casi una semana después de las primeras series disputadas en la campaña, ya hay algunas anotaciones interesantes sobre el sistema ABS.
De acuerdo a los datos oficiales de la LMB Banorte —recopilados a través de los boxscores de los juegos disponibles en lmb.com.mx— entre el jueves 16 y el martes 21 de abril de 2026 se contabilizaron 162 retos totales, que revelaron cómo la pericia del cuerpo arbitral ha superado el escrutinio de la tecnología en la mayoría de las ocasiones.
Los umpires ganaron la partida al registrar 86 retos confirmados (53%), frente a 76 apelaciones que resultaron en cambios de decisión (47%). La ventaja del 6% en favor de las autoridades del juego sugiere actuación consistente y notable —al menos hasta ahora— en el arbitraje nacional, especialmente bajo la presión de un sistema que escudriña cada centímetro de la zona de strike.
El escenario más común y exitoso ha sido la conversión bolas a strikes, un ajuste que representa el 36% de la actividad total, con 59 casos documentados; para quienes están al bat, sin embargo, el escenario es mucho más complicado y frustrante.
Una gran parte de los retos, el 31% para ser exactos, terminan con el sistema confirmando un strike que el bateador intentó revertir; solo en 17 ocasiones —un bajísimo 10% del total— se logró que un strike cantado se cambiara a bola.
También vale la pena escudriñar quien tiene el mejor ojo para reclamar, porque existe una disparidad abismal. Los jugadores que están a la defensiva, liderados por la perspicacia de los catchers, han demostrado ser mucho más acertados y selectivos al momento de pedir que la tecnología de Trackman revise un lanzamiento.
Y esa astucia para detectar los pitcheos ha encumbrado a un grupo aún más selecto de receptores.
Alfredo Hurtado, catcher de los Charros de Jalisco, se erige como el baluarte absoluto de esta estadística. Hurtado registra 7 retos exitosos en los que logró que los lanzamientos originalmente descartados por el umpire se acreditaran como strikes.
El manager de la novena tapatía, Benjamín Gil, aseguró que para la estrategia de los retos a la zona de strikes, el “Chapo” Hurtado ha trabajado directamente con el coach de banca del equipo Noe Muñoz y tiene libertad absoluta para pedir la revisión de los lanzamientos. “Cuando falle lo analizamos y platicamos”, dijo Gil.
Por otro lado, en la capital regiomontana, Omar Narváez receptor de los Sultanes de Monterrey sigue de cerca esta estela con 6 victorias y apenas un revés. Otros nombres que han sabido capitalizar la tecnología incluyen a Oscar Campos de los Rieleros de Aguascalientes con 5 éxitos y Webster Rivas de Caliente de Durango, con 4. Mención honorífica merece también Francisco Mejía, de los Diablos Rojos del México, quien mantiene una efectividad del 100% con tres solicitudes realizadas.
A diferencia del ecosistema actual en México, donde los oficiales aún mantienen una ligera ventaja en las confirmaciones, los datos del sistema Hawk-Eye en Estados Unidos revelan que en más de 1,400 revisiones, la tecnología ha revertido la decisión original en el 53% de los casos, frente a un 47% en los que prevaleció la apreciación inicial del umpire.
La introducción de los retos de bolas y strikes busca, por supuesto, la justicia deportiva, pero también le añade una nueva capa de estrategia y narrativa al juego. Sin embargo, los números fríos de esta primera semana dictan una lección para los managers: el reto es un recurso finito y valioso que no debe desperdiciarse en meras corazonadas.