Los sobrevivientes de Alemania 2006 opacan otra hazaña: 4 jugadores llegan a 5 Mundiales
Históricos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa llegaran a seis Mundiales en este 2026, para lo cual debieron jugar ininterrumpidamente desde Alemania 2006.
Sin embargo, esa hazaña opaca lo que en otro momento también sería hito histórico, pues cuatro jugadores llegarán a la cifra de cinco Copas Mundiales en el torneo en Norteamérica que inicia el próximo jueves en el Estadio Azteca.
Se trata de Luka Modric, Manuel Neuer, el japonés Yuto Nagatomo y el uruguayo Fernando Muslera.
Y es que llegar a esa cifra fue la marca histórica que ha permanecido desde 1966, cuando el mexicano Antonio Carbajal, alcanzó seis Mundiales, luego de jugar su primero en 1950.
La Tota fue dueño absoluto de ese récord hasta que el alemán Lothar Mathaeus lo alcanzó en 1998. Así, ambos compartieron la marca hasta que Rafael Márquez llegara a la misma cifra en 2018. Lo que era de tres muy pronto se convirtió en récord de siete, ya que en Qatar 2022, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado alcanzaron los mismos cinco Mundiales disputados.
Para el Mundial en Norteamérica son Messi, CR7 y Ochoa quienes desbancarán por completo a la Tota y a todos los que se sumaron después, al hilvanar su sexto Mundial.
Podrían ser cuatro los jugadores que lleguen a esa cifra, ya que Modric es el otro jugador que sobrevive de quienes estuvieron en Alemania 2006. Sin embargo, el croata llegará a cinco Mundiales y no seis, ya que su Selección no clasificó a Sudáfrica 2010.
Es así que México siempre ha tenido a un representante, y lo mantendrá, en ese récord de longevidad mundialista. Y a futuro suena difícil pero no descabellado que igualmente pudiera ser un mexicano quien rompa todo y alcance los siete Mundiales, ya que Gilberto Mora, con 17 años, jugará su primer torneo este año, y tendría 41, los que hoy tiene Cristiano Ronaldo, si alcanzara esa hipotética séptima Copa del Mundo.
Entre quienes llegarán esta vez a cinco Mundiales, luce imposible que en algún momento alcancen los siete, pues lo más viable sería que Muslera y Neuer, con 39 y 40 años, respectivamente, pudieran jugar el del 2030, sobre todo por la mayor longevidad de los arqueros, como lo confirma el caso del escocés Craig Gordon, el más veterano del torneo en este 2026, con 43 años.
Además de quienes llegan a seis o cinco Mundiales, otras hazañas en ese rubro son las de quienes llegan a cuatro Copas: Neymar, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Mateo Kovačić, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo.
En una época en la que el futbol exige cada vez más intensidad física y los calendarios son más extensos que nunca, mantenerse vigente durante cuatro ciclos mundialistas implica permanecer más de una década entre los mejores jugadores de una selección nacional. Muchos de ellos debutaron en Brasil 2014 y continúan siendo referentes doce años después.
La lista de quienes alcanzan tres Mundiales tampoco deja de impresionar. Kylian Mbappé, Harry Kane, Son Heung-min, Edson Álvarez, César Montes y Lautaro Martínez encabezan esa generación.
Mbappé simboliza mejor que nadie ese fenómeno. Ganó el Mundial de Rusia 2018 con apenas 19 años, fue subcampeón en Qatar 2022 y ahora afrontará su tercera participación con apenas 27.
Al final, el Mundial de 2026 no solo será recordado por los récords de Messi, Cristiano y Ochoa, porque también será el torneo que verá crecer un club históricamente reservado para unos cuantos privilegiados.