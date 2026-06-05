Los Spurs necesitan responder esta noche o las Finales se pueden escapar rápido
El Juego 1 de las Finales de la NBA dejó una historia que los Spurs no esperaban. Los Knicks llegaron al Frost Bank Center, cayeron 14 puntos abajo en el tercer cuarto y ganaron de todas formas. Jalen Brunson metió 13 de sus 30 puntos en el cuarto periodo, el último un triple desde la esquina para tomar la delantera con dos minutos por jugarse, y Nueva York se fue de San Antonio con el robo más grande de la serie. Esta noche, en el Juego 2, los Spurs tienen la oportunidad de empatar antes de que la serie viaje a Nueva York. Si no lo hacen, el panorama se complica mucho.
El problema de los Spurs en el Juego 1 no fue Wembanyama. El francés terminó con 26 puntos y 12 rebotes en su debut en las Finales, pero con 6 de 21 en tiros y 6 pérdidas de balón tuvo la noche más ineficiente de estos playoffs. Lo que más dolió no fue su tiro sino lo que pasó alrededor de él. De'Aaron Fox solo anotó 7 puntos con restricciones físicas que lo limitaron desde el primer cuarto. El resto del equipo convirtió 6 de 33 triples, un 18% que no alcanza para ganar en ningún nivel del baloncesto. Julian Champagnie fue la excepción con 16 puntos y 5 de 10 desde el perímetro, pero no tuvo ayuda. Wembanyama lo dijo claro después del partido: "Tenemos que jugar nuestro juego. Esta noche no lo hicimos."
Lo que hace más difícil el problema de los Spurs es que Brunson no es un descubrimiento de esta serie. En los dos partidos que los dos equipos tuvieron en temporada regular, el base de los Knicks promedió 26.5 puntos y 7.5 asistencias. En su carrera completa contra San Antonio, lleva 28.7 puntos de promedio en sus últimos 10 partidos. Los Spurs saben desde hace meses lo que Brunson puede hacerles y aun así no encontraron respuesta en el Juego 1. Stephon Castle, el mejor defensor del equipo en el perímetro, no pudo contenerlo en el cuarto periodo. Eso lleva a la pregunta táctica más importante del Juego 2: si Castle no puede solo, ¿manda Mitch Johnson dobles marcas y expone el perímetro, o se queda con la defensa individual y acepta que Brunson va a anotar?
Por el lado de los Knicks, Brunson llegó al Juego 1 con una lesión de rodilla que lo sacó del partido en el primer cuarto y lo obligó a ir al vestuario. Nadie sabía si volvería. Volvió. Y fue el mejor jugador de la cancha cuando más se le necesitó. Josh Hart terminó con 3 puntos pero con 15 rebotes, 6 asistencias y 4 robos. Karl-Anthony Towns aportó 18 puntos y 12 rebotes. Los Knicks llevan 12 victorias consecutivas en estos playoffs y no pierden desde el 23 de abril. El estado físico de Brunson es la gran incógnita del Juego 2. El entrenador Mike Brown no dio detalles sobre la rodilla después del partido y solo dijo que estará listo esta noche.
Los Spurs llegan como favoritos con 67.8% de probabilidades de ganar el Juego 2 en casa. En la historia de las Finales de la NBA, el equipo que pierde el Juego 1 en casa y no gana el Juego 2 ha llegado a las Finales solo el 14% de las veces. Es un número que San Antonio conoce bien. El Juego 2 arranca esta noche a las 6:30 PM hora de México en el Frost Bank Center.