Luis Enrique vs Arteta: la final de Champions es también una batalla de ideas
La final de la Champions League de este sábado en Budapest tiene todo lo que cualquier aficionado puede pedir. PSG llega como campeón defensor con uno de los ataques más letales de la historia reciente del torneo. Arsenal llega por primera vez a una final europea desde 2006, con el mejor equipo de la historia reciente del club.
Pero más allá de los jugadores y los récords, lo que hace especialmente fascinante a este partido es lo que hay en los dos banquillos. Luis Enrique y Mikel Arteta son dos de los entrenadores más inteligentes y originales del futbol mundial, y sus ideas sobre cómo jugar el juego son tan diferentes que la final promete ser una batalla táctica igual de grande que la deportiva.
Luis Enrique lleva tres temporadas en París haciendo algo que nadie creía posible: construir un PSG que gana sin depender de una sola estrella. Después de los años de Neymar, Mbappé y Messi, donde el club era un escaparate de egos y el equipo muchas veces era secundario, el español llegó con una idea simple y radical: todos son importantes o nadie lo es.
El resultado es un equipo que presiona desde arriba, recupera el balón rápido y ataca con velocidad por las bandas con una rotación constante de movimientos que hace casi imposible saber quién va a rematar cada jugada. PSG anotó 44 goles en esta Champions, el segundo mayor total de cualquier equipo en la historia del torneo, solo por detrás del Barcelona de 1999-00 con 45.
Lo más llamativo no son los goles sino cómo los hace. En la ida de semifinales ante el Bayern, el PSG ganó 5-4 en un partido de vértigo donde los dos equipos se fueron al frente sin parar. En la vuelta, con el pase asegurado, Luis Enrique cambió el chip por completo, dejó solo el 27% de la posesión al rival en la segunda mitad y ganó con el control del juego desde atrás. Esa capacidad de cambiar el plan sin perder el hilo es su sello distintivo. El propio Luis Enrique describió a Arsenal esta semana con una frase que dice todo sobre cómo lo ve: "El mejor equipo del mundo sin el balón." No lo dijo como cumplido sino como advertencia a sus propios jugadores.
Arteta llegó al Arsenal en 2019 con un proyecto a largo plazo que en ese momento parecía demasiado ambicioso para la realidad del club. Tardó tres temporadas en que el equipo empezara a parecerse a lo que tenía en la cabeza, pero cuando lo logró, el resultado fue uno de los estilos de juego más reconocibles de Europa.
El Arsenal de Arteta presiona en bloque alto, defiende con líneas muy compactas y sale al contraataque con una velocidad brutal. La clave de todo está en Declan Rice, quien controla el tempo del mediocampo con la autoridad de un pivote de élite, y en la sociedad entre Bukayo Saka y Martin Odegaard, que crean superioridades por la derecha de manera sistemática.
Este año, Arteta evolucionó su propio modelo. Con la llegada de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres, el equipo se volvió más físico y más directo, con menos dependencia del toque y más disposición a jugar en campo rival con balones en profundidad. Gyökeres lleva 19 goles en su primera temporada con el Arsenal. Lo que Arteta construyó no es el equipo más atractivo para ver sino el más difícil de enfrentar, algo que el propio Luis Enrique ya reconoció esta semana.
El duelo de estilos se va a definir en varios puntos concretos. PSG va a intentar que Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué desborden por las bandas con la velocidad que los caracteriza, mientras que Dembélé, Balón de Oro de la temporada, llega con una lesión en la pantorrilla que lo tuvo en duda hasta el último momento pero que él mismo descartó: "Estaré al 100%."
Arsenal va a intentar que Rice cierre los espacios en el centro y que Saka y Eze exploten los carriles que deja libre Nuno Mendes cuando se incorpora al ataque. Ben White está descartado por lesión en la rodilla, lo que obliga a Arteta a improvisar en el lateral derecho.
Lo que está en juego va más allá de un trofeo. PSG busca ser el primer equipo desde el Real Madrid de 1989-90 en ganar dos Champions consecutivas, lo que consolidaría la dinastía que Luis Enrique empezó a construir el año pasado. Arsenal busca su primera Champions de la historia, el único título grande que le falta a uno de los clubes más reconocidos del mundo.
Arteta lo resumió esta semana con la claridad de alguien que ya no necesita convencer a nadie: "Hemos llegado hasta aquí porque nos lo merecemos. Ahora hay que ganarlo."
La final es este sábado a las 10:00 AM hora de México en el Puskas Arena de Budapest.