Luis Hernández: “Gilberto Mora va en buen camino”; el Tri Sub-20, “bien, a secas”
El desempeño de Gilberto Mora como la figura de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 ha llamado la atención a nivel internacional, al grado de que al juvenil de 16 años se le ve con un futuro promisorio en el futbol europeo e incluso se ha especulado que pueda dar el salto a algún equipo del Viejo Continente.
Para Luis Hernández, histórico jugador del Tri y mundialista en Francia 98 y Corea-Japón 2002, el mediocampista de Xolos de Tijuana va en buen camino, aunque será importante que tenga un mayor roce como el que está teniendo en el Mundial de Chile, para así poder ganarse un puesto en la Selección Mayor.
Te puede interesar: Gilberto Mora, la perla que ilusiona al futbol de México en el Mundial Sub 20
“(Gilberto Mora) va en buen camino, es un chico con gran calidad, pero se tiene que rozar y tener ese bagaje para, primero que nada, ganarse un puesto en la Selección (mayor), en su equipo, que ya lo es, y tener ese roce internacional”, mencionó en entrevista durante su presentación con Hyundai, marca patrocinadora del Mundial 2026.
El Tri Sub-20, "bien, a secas"
Asimismo, ‘El Matador’ fue cauteloso con referencia al paso de la Selección Mexicana Sub-20, que consiguió su pase a los Cuartos de Final al dejar fuera al anfitrión Chile. Para Hernández, hasta ahora la actuación del Tri es calificada como “bien, a secas”.
“Para opinar de la Sub-20, (puedo decir) simplemente bien, a secas; están haciendo las cosas como las deben hacer, como nos han acostumbrado los juveniles. Hay que llevar a los jóvenes con un buen paso, sin que el día de mañana pierdan el piso”, concluyó.
El Tri se enfrentará a Argentina por el pase a la Semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 el próximo sábado 11 de octubre.