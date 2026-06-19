¡Lumumba lanza guiño a México! ¿Vendrá para el próximo juego de la RD del Congo?
Michel Kuka Mboladinga, mejor conocido en el mundo del futbol como "Lumumba Vea" o como "La Estatua Humana" de la República Democrática del Congo, mandó un mensaje relacionado con México. Tras perderse el primer compromiso de su selección, el aficionado africano que se volvió viral en redes sociales por su peculiar forma de vivir los partidos ilusionó a la fanaticada azteca con una posible visita al país.
El próximo martes 23 de junio, la RD del Congo sostendrá su segundo partido dentro de esta Copa Mundial de Norteamérica 2026. Para dicho encuentro, se medirá ante Colombia en el Estadio Guadalajara, una de las tres sedes que tiene México para este torneo.
Por ello, mediante sus redes, Lumumba Vea publicó un video con su tradicional postura inmóvil, pero sosteniendo un teléfono en la mano. En la pantalla se observa la bandera de México, todo acompañado por la frase: "Siguiente parada: México. La aventura acaba de comenzar. Levántate con los leopardos. ¿Listo para lo que sigue?"
Aunque el personaje no reveló explícitamente si esto es una confirmación de su viaje, el posteo generó revuelo. Incluso, usuarios mexicanos han comenzado a llenar la publicación con frases como: "Será un honor recibirlo" y "Bienvenido, esta es tu casa".
El ébola y las políticas migratorias le impidieron acudir al debut
En marzo de este año, Lumumba Vea tenía la intención de viajar a Guadalajara para el repechaje intercontinental donde la RD del Congo consumó su regreso a una Copa del Mundo tras 52 años. Sin embargo, las dificultades con los procesos migratorios le impidieron concretar el vuelo.
Para el Mundial, la federación de su país decidió registrarlo como un miembro oficial de la delegación para agilizar los visados y garantizar que pudiera acompañar al equipo en todos sus cotejos, el primero de ellos ante Portugal el pasado 17 de junio en Houston.
No obstante, el brote de ébola en su país obligó a que el gobierno de Estados Unidos impusiera restricciones, exigiendo a los ciudadanos congoleños pasar una cuarentena de 21 días en un tercer país antes de pisar suelo estadounidense, un protocolo que Lumumba Vea no pudo cumplir a tiempo.
Por esta razón, la "Estatua Humana" no pudo presenciar el debut de su selección, donde esta empató empate 1-1 ante los lusos, lo que le otorgó a su país su histórico primer punto en un Mundial.
Además, bajo estas mismas reglas sanitarias, se perdería el duelo de la tercera fecha el 27 de junio ante Uzbekistán, el cual también se disputará en Estados Unidos, en Atlanta. Es por ello que Guadalajara se coloca, de momento, como su última oportunidad para asistir a la Copa del Mundo.
¿Quién es Lumumba Vea?
Lumumba Vea es un seguidor de la selección congoleña que se caracteriza por permanecer de pie durante los 90 minutos de cada partido emulando a una estatua, manteniendo siempre la mano derecha levantada. Lo anterior porque realiza como un homenaje a Patrice Lumumba, considerado el héroe nacional y padre de la patria de su país.
Desde 2013, Michel ha buscado la manera de acompañar a los "Leopardos Celestes" a todos los estadios posibles. Sin embargo, fue en 2025 durante la Copa Africana de Naciones, cuando se robó las miradas por su manera en la que, sin gritar ni realizar un solo movimiento, logra transmitir su apoyo a los jugadores en la cancha.