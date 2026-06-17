Lumumba Vea, el famoso aficionado de la RD del Congo, se pierde el Mundial por culpa del Ébola
La República Democrática del Congo obtuvo su primer punto mundialista tras empatar este miércoles con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, para este juego, los Leopardos Celestes tuvieron una baja notable, no en la cancha, sino en la grada. Su principal aficionado, Lumumba Vea, la “estatua humana”, no pudo disfrutar de este hecho histórico a causa de la epidemia del Ébola.
En la zona central de África actualmente se vive una crisis sanitaria por dicha enfermedad. Esta ha causado, hasta el pasado 10 de junio, al menos 676 contagios y 136 muertes solo en la RD del Congo, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Por esta razón, Estados Unidos emitió restricciones a los países afectados de dicho continente, entre los que también se encuentran Uganda y Sudán del Sur. Entre las medidas se estableció que todas aquellas personas provenientes de estas naciones, o que hubieran estado en esos lugares, debían llevar a cabo una cuarentena previa de 21 días en otro país antes de arribar a territorio estadounidense.
Esta situación afectó a Lumumba Vea y a más aficionados que no pudieron cumplir con los requisitos y tuvieron que quedarse en casa, apoyando desde ahí a su equipo. De igual forma, la misma selección congoleña, a modo de precaución, suspendió su último partido amistoso ante Chile, el cual estaba programado para el 9 de junio previo a la justa.
RD del Congo jugó su primer partido del Mundial este miércoles en Houston, y el próximo martes estará en Guadalajara, aun sin la certeza de que Lumumba Vea viaje a nuestro país. Ese partido del cuadro africano será contra Colombia, y cerrarán la fase de grupos frente a Uzbekistán el sábado 27 en Atlanta.
Hizo todo por ir al Mundial
Lumumba Vea, tras presentar problemas con los permisos migratorios, no logró acudir al repechaje intercontinental en Guadalajara de noviembre pasado, cuando la RD del Congo consiguió su boleto al Mundial. Por esta razón, para la justa internacional se optó por un plan B.
Para que no ocurriera lo mismo, la Federación Congoleña de Futbol decidió incluirlo en la lista de sus miembros oficiales. Sin embargo, la emergencia de salud terminó derrumbando su sueño de acompañar al equipo en su primera aventura mundialista en 52 años.
¿Quién es Lumumba Vea?
Su verdadero nombre es Michel Kuka Mboladinga, aunque todos lo conocen como “Lumumba Vea”. Nació el 26 de septiembre de 1976 en Zaire, que a la postre cambiaría de nombre para convertirse en la RD del Congo.
Desde 2013 decidió entregarle su pasión a la selección nacional de su país. Por ello, desde ese entonces buscó seguir a su equipo en todos los partidos en los que pudiera estar presente. No osbtante, con un toque distintivo al de cualquier otro aficionado, ya que él no grita ni aplaude; únicamente, con su traje con los colores de la bandera nacional, se coloca de pie frente al terreno de juego, levanta su mano derecha y, sin moverse durante los 90 minutos, observa el partido.
Esto llevó a que ene 2025 ganara notoriedad en redes sociales, donde se volvió viral por su peculiar presencia durante la Copa Africana de Naciones.
¿Por qué se queda parado como estatua durante los 90 minutos?
El motivo por el que realiza este ritual en cada partido es por un homenaje a Patrice Lumumba, de ahí su apodo. Este personaje es considerado el padre de la independencia de la República Democrática del Congo, además de haber sido un líder anticolonial y fundador del Movimiento Nacional Congolés (MNC).
En 1960 guio a su nación a la emancipación de Bélgica y ostentó el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año sufrió un golpe de Estado por parte de Joseph-Désiré Mobutu y el 17 de enero de 1961 fue asesinado por el nuevo régimen.
Aun así, Michel Kuka Mboladinga mantiene viva su memoria y lo ha convertido en un incono que, gracias al deporte, ha logrado un reconocimiento global.