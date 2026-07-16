Mala calidad del aire en Nueva York pone en alerta a la final de la Copa del Mundo
Cuando se designó al MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey como la sede de la final del Mundial 2026 nunca se tuvo en mente que el clima en un recinto sin techo fuera tema de preocupación para la FIFA
Pero tras los incendios presentados en Canadá, la calidad del aire se ha visto afectada, por lo que el gobierno pidió a la población tomar precauciones.
Hasta este jueves eran más de 850 incendios forestales los reportados en varias regiones de Canadá, con la corriente arrastrando el aire contaminado hasta el estado de Nueva York, en donde se llevará a cabo la final del Mundial 2026 este domingo.
Tanto Nueva York como Nueva Jersey despertaron con un cielo grisáceo, por lo que las autoridades pidieron a la población utilizar mascarillas en caso de que salir a la calle, además de limitar las actividades al aire libre.
“El humo de los incendios forestales canadienses continuará afectando la calidad del aire en todo Nueva Jersey hoy. Aliento a todos los residentes, especialmente a los miembros de grupos sensibles, a limitar las actividades al aire libre. Si sale, por favor manténgase hidratado y tome precauciones”, escribió la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, a través de sus redes sociales.
Sumado a la calidad del aire están las altas temperaturas que afectan a la región, pues se llegan a registrar temperaturas de hasta 30 grados centígrados por la mañana. El partido entre Argentina y España se iniciará a las 11:00 horas locales (13:00 del centro de México), con la ceremonia de clausura a las 9:30 horas (11:30 de México).
Ambas selecciones tienen prevista su llegada a Nueva York este viernes 17. Meteorólogos señalan que se espera un sistema frontal con lluvias para el sábado 18, lo que ayudaría a mejorar un poco las condiciones para el día del partido.
“La calidad del aire ha alcanzado niveles poco saludables en partes de NY debido al humo de los incendios forestales canadienses que atraviesan la ciudad. La mala calidad del aire afecta a todos, pero algunas personas son más sensibles a ella que otras, incluidas las personas con afecciones cardíacas o pulmonares, adultos mayores, neoyorquinos embarazadas y bebés y niños. Evite actividades al aire libre innecesarias, diríjase a un espacio fresco en interiores con aire acondicionado si es posible”, añadió el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
Ligas de EE.UU. en Nueva York mantienen actividad
A pesar de que las inmediaciones del MetLife Stadium se han visto afectadas por la mala calidad del aire, la FIFA no se ha pronunciado al respecto.
Otras actividades al aire libre como el futbol femenil o las ligas mayores tampoco han modificado sus calendarios hasta el momento. En el caso de la NWSL, este miércoles se llevó a cabo el partido entre Washington Spirit y Gotham FC, aunque se tenían que realizar pausas de hidratación cada 15 minutos.
Por parte de la MLB, el viernes se llevará a cabo el encuentro entre Dodgers y Yankees, con ninguna de las organizaciones anunciando cambios para su partido.