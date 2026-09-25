Manchester City fue hallado culpable en casi todos los 115 cargos por violaciones financieras

El fallo más esperado en la historia reciente del futbol inglés finalmente llegó, y el Manchester City fue hallado culpable en prácticamente todos los 115 cargos por violaciones a las regulaciones financieras de la Premier League, según reportaron fuentes como The Athletic y la BBC. Las sanciones aún no han sido determinadas y el club tiene previsto apelar.

El proceso comenzó en febrero de 2023, cuando la Premier League presentó formalmente los cargos tras una investigación de cuatro años. Las acusaciones cubren un periodo entre 2009 y 2018 y señalan que el City no proporcionó información financiera precisa, ocultó detalles de pagos a jugadores y entrenadores, y violó tanto las reglas del Fair Play Financiero de la UEFA como las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la propia Premier League. El detonante fue la publicación en noviembre de 2018, por parte del diario alemán Der Spiegel, de documentos financieros filtrados del club.

No es la primera vez que el City enfrenta este tipo de acusaciones, ya que en febrero del 2020 la UEFA les impuso una suspensión de dos años de sus competiciones y una multa de 30 millones de euros por las mismas filtraciones del Der Spiegel. Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó la suspensión porque las presuntas violaciones al FFP no fueron probadas o ya habían prescrito. Sin embargo, el TAS sí encontró culpable al club de no cooperar con la UEFA al negarse a entregar evidencia sustancial, una falta que calificó de "grave", y le impuso una multa de 8.8 millones de libras.

Deducción de puntos y hasta expulsión de la Liga, las posibles sanciones

El caso ante la Premier League es de otra magnitud, pues las 115 acusaciones cubren casi una década de operaciones y el club ha sido hallado culpable en casi todas ellas. Las sanciones posibles, establecidas en la regla W.51 del reglamento de la Premier League, van desde amonestaciones y multas hasta deducciones de puntos e incluso la expulsión de la liga. Lo que hace el caso especialmente delicado es que una deducción de puntos podría aplicarse de forma retroactiva, lo que abriría la puerta a que City sea despojado de títulos ganados durante el periodo investigado: tres ligas, dos FA Cups y cuatro League Cups entre 2009 y 2018.

Los expertos legales, sin embargo, consideran poco probable que el panel opte por modificar resultados históricos. "Generalmente, los paneles no quieren decidir títulos en un proceso judicial. Hacerlo así no representa un castigo tangible real para el club", señaló James Hill, director legal especializado en regulaciones deportivas de Onside Law.

Lo que sí parece probable es una deducción de puntos hacia adelante, lo que golpearía al City actual, no al de hace una década. Y el City actual es, paradójicamente, el mejor de su historia en términos de resultados: bajo la propiedad del jeque Mansour, que adquirió el club en 2008, han ganado ocho Premieres League, cuatro FA Cups, siete League Cups y una Champions League. Seis de esos títulos llegaron después de que se presentaron los cargos. Y esta temporada, ya con Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola, quien anunció su salida en mayo tras diez años al frente, City lidera la Premier League con cinco victorias en cinco partidos, habiendo gastado 450 millones de libras en el mercado de verano, incluyendo la compra de Enzo Fernández al Chelsea por 125 millones en cifra récord para el fútbol inglés.

El proceso tardó más de lo esperado. Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, reconoció el mes pasado que el caso "tomó más tiempo del esperado" pero insistió en que la única vía disponible era dejar que el proceso siguiera su curso. En enero de 2024, confirmó ante una comisión parlamentaria que se había fijado una fecha para la audiencia, aunque se negó a revelarla. El presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, respondió en junio de 2024 pidiendo un enfoque más "equilibrado" en la regulación financiera del fútbol inglés.

El City apelará el fallo y lo que viene es una batalla legal que podría durar meses más, pero el veredicto ya está: el club más exitoso de Inglaterra en la última década fue hallado culpable de violar las reglas durante casi una década, por lo que las consecuencias están por definirse.