Manifestaciones en Francia aplazan el PSG-Lyon; se empalmará con Balón de Oro

Dos partidos aplazados por un día, entre ellos el PSG-Lyon, y otros dos retrasados unas horas, son las consecuencias de las manifestaciones programadas para este sábado en Francia, a petición de las prefecturas de policía.

Una semana después de unas manifestaciones plagadas de episodios violentos, las fuerzas del orden estarán movilizadas el sábado para una segunda protesta social, y varias prefecturas han pedido a la Liga de Futbol Profesional (LFP) mover los partidos previstos ese día.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció el viernes que cerca de 70.000 efectivos de las fuerzas del orden serán movilizados por todo el país este fin de semana. Varios museos de París, incluyendo el Louvre, han anunciado ya que cerrarán sus puertas el lunes.

"La LFP toma nota de la orden de la Prefectura de Policía que prohíbe la organización del partido entre Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon (...) y decide de acuerdo con Ligue 1+, aplazar el partido al lunes" a las 19h30 GMT, anunció la LFP en un comunicado.

🚨Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais décalé au lundi 26 octobre à 20h30.



La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald's, le… pic.twitter.com/oOsbozfkuk — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 23, 2026

El PSG, segundo clasificado en Ligue 1 empatado a 14 puntos con el Lyon, líder, disputará el partido en su estadio Parque de los Príncipes al mismo tiempo que la ceremonia del Balón de Oro, al que están nominados varios de sus jugadores como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia o Fabián Ruiz.

Esa ceremonia arrancará a las 18:30 GMT en Londres.

Se trata del cuarto partido reprogramado para este fin de semana, entre Ligue 1 y Ligue 2, las dos primeras divisiones del fútbol francés.

Podría haber más cambios

Antes de esta decisión, el encuentro Toulouse-Troyes, de Ligue 1, había sido aplazado de sábado a domingo.

Otro partido de Ligue 2 previsto el sábado, entre Montpellier y Estrella Roja, fue aplazado del sábado al lunes, mientras que el inicio del Saint-Etienne - Nantes, también de segunda división, fue aplazado el sábado de 19:00 GMT a 19h45 GMT.

En las próximas horas podrían anunciarse todavía más cambios: el duelo entre Marsella y Le Havre, previsto el domingo a las 16h15 GMT, podría aplazarse varias horas para ocupar el horario nocturno normalmente reservado al gran choque del fin de semana de Ligue 1.

El domingo hay programado en París otro gran evento deportivo, el duelo de NFL entre Nueva Orleans y Pittsburgh, programado a las 12:30 GMT en el Stade de France, al norte de la capital.

Se trata del primer partido del gran campeonato de futbol americano en Francia, y constituye un enclave estratégico en la búsqueda de diversificación de público en todo el mundo de la NFL.