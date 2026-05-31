Manolo el del Bombo, crónica de una lealtad incondicional
Manuel Cáceres Artesero, Manolo el del Bombo, fue un hombre que, durante casi medio siglo, acompañó a un país en sus horas bajas y en su gloria eterna.
Desde que descubrió su vocación en los estadios, esa de ser el hincha más famoso de España —o incluso del mundo— su vida se transformó en una peregrinación incesante por los estadios y los continentes, una en la que su único norte era la estela de la selección española.
Manuel nació en 1949 en San Carlos del Valle, Ciudad Real, bajo un cielo manchego que pronto cambiaría por el horizonte oscense. Su familia, como tantas otras en la España de la posguerra, buscaba en el norte un alivio a la escasez.
Fue en Huesca, entre las gradas de El Alcoraz y la vocación de un joven que entendía el futbol como un rito, donde comenzó a forjarse el mito de Manuel, que un bombo bajo el brazo, inició una tradición que le acompañaría hasta el final de sus días.
Aunque el Mundial de España 1982 fue su bautismo de fuego —donde recorrió 15 mil kilómetros haciendo autostop—, fue, durante el Mundial de México 1986, su gran odisea transatlántica, que su nombre dejó de pertenecerle a él para integrarse en la memoria colectiva.
En un país donde la pasión por el futbol se vive con una intensidad religiosa, la figura del español, con su boina característica y el ritmo atronador de su bombo, fue recibida como una extensión natural del fervor local.
En México dejó de ser un hincha doméstico para transformarse en un ícono.
La trayectoria de Manolo fue, en el fondo, una carrera contra la lógica. Inauguró "Tu Museo Deportivo" en Valencia, un bar que funcionó como el archivo involuntario de su vida.
El local, atestado de bufandas y recuerdos, fue el epicentro de un hombre que priorizaba el calendario de la FIFA sobre la estabilidad de su caja registradora. Esta subordinación absoluta de su seguridad económica a su devoción resultó en un declive material que, con el tiempo, se tornó irreversible.
La paradoja de su existencia es evidente, fue el rostro más reconocible de una marca, la de la Selección Española, que movía millones, mientras él mismo experimentaba la precariedad de una pensión insuficiente.
La ruptura de sus vínculos familiares y la soledad de sus últimos años —agravada por el cierre forzoso de su bar tras la pandemia— fueron el costo humano de una lealtad que nunca se permitió admitir matices.
Su fallecimiento en 2025 cerró un ciclo que inició en 1982. El luto institucional que siguió a su partida —con declaraciones que lo elevaron a patrimonio nacional— no hizo más que confirmar que su bombo era el latido de los partidos de La Roja.
Su historia es el relato de un hombre que decidió, contra toda prudencia, que su único deber era estar ahí. Y estuvo. Partido tras partido, Mundial tras Mundial, con la boina calada y el bombo marcando el tiempo.