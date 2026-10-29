Maratón de Nueva York 2026: los mexicanos a seguir este domingo

El Maratón de Nueva York será este domingo 1 de noviembre una nueva edición que reunirá a cerca de 60 mil corredores de distintas partes del mundo. El recorrido pasará por los cinco distritos de la ciudad, desde Staten Island hasta Central Park, y conmemora 50 años de su recorrido actual. Aunque México no tendrá representantes en la lista de atletas profesionales, varios corredores mexicanos y de origen mexicano estarán presentes en una de las carreras más importantes del calendario del atletismo de ruta.

Una de las participantes a seguir es Mariana Fernández, originaria de Tampico, Tamaulipas, e instructora de Peloton, una de las plataformas de entrenamiento más reconocidas en el mundo. La mexicana cuenta con experiencia en el Maratón de Nueva York y fue incluida entre las figuras que correrán este año. Además de participar en la competencia, Fernández encabezará una actividad de preparación junto a otros instructores el viernes 30 de octubre en Central Park.

Otra historia es la de Jesús Trejo, un mexicano de 46 años que comenzó a correr apenas en enero de 2026. Su primera meta era completar una carrera de 10 kilómetros, pero durante su preparación decidió asumir el reto del Maratón de Nueva York. Trejo forma parte de Team Inspire, un grupo de corredores seleccionado por la organización. Su principal motivación es su hijo Daniel, de 11 años, quien tiene autismo. A través de su participación también busca recaudar fondos para apoyar a familias con hijos con autismo.

Entre las mexicanas confirmadas también aparece Alida Ordorica Fernández, quien correrá para apoyar a ALPFA New York, una organización que impulsa oportunidades educativas y profesionales para la comunidad latina en Estados Unidos. En el mismo equipo estará Miguel Morales, un neoyorquino de origen mexicano que trabaja en el sector financiero. Ambos participarán en la carrera para recaudar fondos destinados a becas, programas de formación y desarrollo profesional de jóvenes latinos.

En la categoría profesional destaca Julia Paternain, nacida en León, Guanajuato, aunque representa a Uruguay. La atleta obtuvo el bronce en el maratón del Mundial de Atletismo de Tokio 2025 y llegará a Nueva York con una mejor marca de 2:25:47.

México también tiene una historia importante en esta competencia. Germán Silva ganó el Maratón de Nueva York en 1994 y 1995, mientras que en 2025 un total de 1,460 corredores inscritos bajo la bandera mexicana cruzaron la meta. Este domingo, la presencia mexicana volverá a recorrer los 42.195 kilómetros de una de las pruebas más emblemáticas del atletismo mundial.