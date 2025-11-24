Marce Ruiz confía en el Toluca: “Tenemos experiencia para pelear el bicampeonato”
Toluca, líder del torneo, afina detalles para enfrentar a Juárez en los cuartos de final de la Liguilla. En la antesala del duelo, Marce Ruiz compartió su visión sobre el rival, el momento del equipo y sus metas personales, incluido el sueño europeo.
Ruiz describió el cruce ante Juárez como un reto serio pese a la diferencia en la tabla: “Si clasifican es por mérito. En Liguilla todos resultan rivales difíciles. Cada equipo tiene fortalezas y debilidades, y el partido luce exigente”.
El mediocampista reiteró su desacuerdo con el formato de play-in, sobre todo por el impacto en el ritmo de los primeros lugares: “Nunca me gustó. Ahora nos afectó un poco la falta de actividad, pero toca sobreponerse y competir”.
Ruiz recordó que el plantel sabe rendir bajo presión, incluso sin el cartel de favorito: “El torneo pasado firmamos una buena fase regular, aun así pocos nos señalaron como candidatos. Logramos el título y hoy llegamos en una situación similar”.
Sobre una eventual ausencia de Alexis Vega, respondió con claridad: “Todos reconocen su importancia, pero el equipo funciona con o sin él. Si está, nos potencia; si no, también tenemos con qué responder”.
El jugador destacó la unión del grupo como uno de los sellos del Toluca actual: “La química del equipo marca diferencia. Vamos partido a partido y con el objetivo del bicampeonato”.
Para Ruiz, uno de los factores clave del equipo es su recorrido reciente en instancias decisivas: “En los últimos torneos disputamos partidos importantes, finales y eliminaciones directas. Esa experiencia nos permite manejar mejor este tipo de duelos”.
El futbolista también subrayó la capacidad de respuesta del plantel ante las adversidades: “Tuvimos varias lesiones de larga duración, pero el equipo se repuso. Tanto en League Cup como en la liga remontamos varios partidos. Esa resiliencia nos fortalece”.
Ruiz calificó 2024 como el punto más alto de su carrera: “Este año superó todo. El día del campeonato fue el más feliz de mi vida”.
El jugador se mostró satisfecho por su papel en la Selección Mexicana: “Volví contento. La participación me dejó mucha alegría y cada llamado lo tomo con máxima entrega”.
Sobre su sueño de jugar en Europa, mantuvo los pies en la tierra: “Es un objetivo personal que sigo buscando. Para mí es un escenario de ganar-ganar: si surge la oportunidad, voy feliz; si me quedo, también, porque Toluca me dio todo y no le pide nada a ningún otro lugar”.
Ruiz cerró con un mensaje directo al público rojo: “Para mí, es la mejor afición de México. El estadio no falla y en Liguilla pesa. Son parte esencial de todo lo que construimos y de lo que logramos”.
Toluca enfrentará a Juárez con la convicción de que la experiencia, la solidez del grupo y el apoyo del Nemesio Diez pueden impulsar al equipo hacia un nuevo capítulo: el bicampeonato.