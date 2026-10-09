Maresca defiende los títulos del Manchester City y confía en ganar la apelación

Enzo Maresca rompió este viernes el silencio sobre el escándalo financiero del Manchester City y salió en defensa de los títulos conquistados por el club, después de que una comisión independiente de la Premier League lo declarara culpable de más de 100 infracciones a las normas económicas de la competencia.

En su primera conferencia de prensa desde que se conoció el fallo, el entrenador italiano aseguró que mantiene su confianza en los directivos del City y en que la apelación presentada por el club permitirá revertir la resolución. También rechazó que los éxitos deportivos obtenidos durante la gestión de Pep Guardiola deban quedar bajo sospecha.

"Conozco el esfuerzo de los jugadores, del club y del entrenador de entonces, Pep, así que no tengo ninguna duda al respecto", respondió cuando le preguntaron si los títulos estaban manchados por las irregularidades financieras.

El Manchester City enfrenta uno de los momentos institucionales más delicados de su historia reciente. El procedimiento deriva de las 115 acusaciones presentadas por la Premier League por presuntas infracciones financieras, relacionadas con la información económica proporcionada por el club y el cumplimiento de las reglas de la competición.

La comisión independiente concluyó que el City incumplió buena parte de las disposiciones investigadas, aunque el proceso todavía no ha terminado debido a la apelación presentada por la institución. Entre las posibles consecuencias se ha mencionado un castigo deportivo que podría incluir la pérdida de puntos o incluso un descenso administrativo.

Maresca evita responder si seguiría en el City en caso de descenso

Una de las preguntas más incómodas para el entrenador fue si continuaría en el cargo en caso de que las sanciones terminaran por enviar al Manchester City a una categoría inferior. Maresca evitó comprometerse con un escenario que todavía no se ha confirmado, aunque recordó su experiencia en las divisiones inferiores del futbol inglés.

"Gané la Championship con el Leicester City, así que si alguna vez acabamos en la League One, ya veremos", respondió el italiano, quien condujo al Leicester al ascenso a la Premier League en la temporada 2023-24.

El técnico tampoco quiso especular sobre una eventual ruptura con los propietarios si se confirmara que los directivos habían cometido irregularidades. Por el contrario, insistió en que su confianza en la organización fue una de las razones por las que aceptó dirigir al equipo.

"No hay otro club en el mundo en el que me gustaría estar", afirmó Maresca, quien aseguró conocer desde hace años la estructura del Manchester City. También explicó que habría aceptado el puesto incluso si el fallo adverso se hubiera conocido antes de su contratación.

El City busca aislar al plantel del escándalo antes de enfrentar al Liverpool

La conferencia se produjo antes de uno de los compromisos más exigentes de la temporada para el Manchester City, que visitará al Liverpool en Anfield en la reanudación de la Premier League después de la Fecha FIFA.

"Les prometo que mi atención se centra únicamente en el futbol", afirmó. "Yo, los jugadores, sólo podemos controlar la parte futbolística. Estamos centrados en eso, no podemos controlar nada más, simplemente intentamos gestionar el revuelo".

El entrenador también sostuvo que el ambiente dentro del vestidor sigue siendo positivo y que no percibe preocupación entre sus futbolistas, a pesar de la incertidumbre que rodea al futuro institucional del club.