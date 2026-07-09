Marruecos enfrenta a Francia con tres jugadores galos y solo un marroquí de nacimiento
Tres nacidos en Francia, dos en España, dos en Bélgica, dos en Países Bajos, uno en Canadá y uno en Marruecos.
Así se compone la alineación de Marruecos contra Francia este jueves en Boston, en el inicio de los Cuartos de Final de un Mundial que, como nunca, ha tenido jugadores representando países distintos a los que nacieron.
A tal grado es ese fenómeno que el Mundial inició con 98 jugadores nacidos en Francia, repartidos en la selección gala, pero también en otras como Marruecos, Haití, RD Congo o Senegal.
Además de los tres jugadores nacidos en Francia que salen como titulares este jueves (Issa Diop, Ayyoub Bouaddi y Neil El Aynaoui), el plantel marroquí tiene a otros tres jugadores que nacieron en el país galo: Redouane Halhal, Samir El Mourabet y Gessime Yassine. Entre los titulares, el único que nació en Marruecos es Azzedine Ounahi.
En todo el plantel del cuadro africano, solo 7 de 26 nacieron en Marruecos, lo que refleja cómo los países menos desarrollados aprovechan que muchos de los hijos de migrantes de su país ya se formaron en las metrópolis europeas.
Ejemplo de ello también fue Curazao, que de los 26 jugadores con los que participó en la Fsae de Grupos, 25 nacieron en Países Bajos y solo 1 en la isla caribeña.
Incluso Francia también es parte del fenómeno, porque aun cuando es el país que más jugadores aportó para otras selecciones en el Mundial, igualmente cuenta con elementos nacidos en otro territorio.
Tal es el caso de Michael Olise, quien nació en Inglaterra, y el portero Mike Maignan, oriundo de Guyana francesa, en el Caribe. De hecho Olise se formó en Inglaterra, tras nacer en Londres, hijo de padre británico-nigeriano y madre franco-argelina, mientras que Maignan emigró de niño a Francia, donde participó en varias categorías menores.
Por su parte, los franceses que defienden a Marruecos incluso llegaron a representar a Francia en categorías menores. Ayyoub Bouadi jugó para la Sub 21 francesa y, hoy con 18 años de edad, eligió jugar para la selección absoluta de Marruecos apenas en enero del 2026.
Similar es el caso de Diop, quien también jugó para las categorías menores de Francia y el que por primera vez fue incluido como parte de la selección de Marruecos apenas en marzo pasado, mientras que El Aynaoui, el otro francés de Marruecos, nunca jugó para selecciones menores galas pero sí se formó como futbolista en ese país.