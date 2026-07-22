¡Más de 100 millones! Traspasos de Elliot Anderson y Morgan Rogers, entre los más caros de la historia
La participación de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 fue su mejor exhibición desde que fueran campeones en 1966, y gracias a ello algunos futbolistas vieron incrementado su valor de mercado.
Dos de ellos son Morgan Rogers y Elliot Anderson, que aprovecharon la vitrina mundialista para cambiar de club con traspasos récord, entrando a la lista de futbolistas más caros en la historia.
A tan solo días de terminarse el Mundial, Rogers y Anderson fueron anunciados con sus nuevos equipos: Chelsea y el Manchester City respectivamente. Ambas transferencias superaron los 100 millones de euros, convirtiéndose en cifras históricas de la Premier League y del futbol europeo.
Morgan Rogers no vio mucha acción en la Copa del Mundo, disputando 340 minutos en los siete juegos en donde tuvo participación, la mayoría como suplente. Eso no impidió su traspaso del Aston Villa al Chelsea, que pagó 137 millones de euros.
Rogers deja así al Villa después de tres temporadas, en donde conquistó la Europa League la campaña pasada. En sus tres años con los villanos sumó 31 goles en 125 partidos, siendo importante tanto en Premier League como en competencias europeas.
Por otro lado está Elliot Anderson, que fue titular en siete de los ocho partidos que disputó Inglaterra en el Mundial, jugando 620 minutos en el torneo. Su buen desempeño terminó por convencer al Manchester City, que pagó 135 millones de euros al Nottingham Forrest.
Anderson se va del Forrest después de dos temporadas en donde fue titular indiscutible y parte esencial para que el club regresara a competencias europeas. Entre Premier, copas locales y Europa League, el mediocampista disputó 92 partidos en los dos años con el club, anotando también 6 goles.
LOS MÁS CAROS DE INGLATERRA
Con estas transferencias, Rogers y Anderson entran ya al top 5 de fichajes más caros en la historia de la Premier League, solamente por debajo del traspaso de Alexander Isak del Newcastle United al Liverpool en 2025, una compra que rondó en los 144 millones de euros.
El top 5 de la liga inglesa lo completan Enzo Fernández y Jack Grealish; el argentino fue traspasado del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros, mientras que el inglés dejó al Aston Villa para jugar con el Manchester City tras una compra de 117 millones. Curiosamente, Enzo y Rogers forman parte de los tres fichajes más caros en la historia de los “blues”.
Sumados al traspaso de Moisés Caicedo del Brighton & Hove Albion por 116 millones, los tres futbolistas (Rogers, Fernández y Caicedo) forman parte de los fichajes más caros en la historia del Chelsea, cada uno rebasando los 100 millones por transferencia.
PRECIOS EXORBITANTES
Dentro del top 10 de fichajes más caros de la historia, Rogers y Anderson son ya el cuarto y quinto puesto, solamente por debajo de Isak, Kylian Mbappé y Neymar. El traspaso del brasileño del Barcelona al PSG en 2017 continúa siendo el más caro en la historia del futbol, llegando a los 222 millones de euros, y es hasta la fecha el único movimiento del mercado de fichajes que sobrepasa los 200 millones.
La Premier League es una de las ligas más activas dentro del listado, pues además de los cinco futbolistas que se movieron dentro de la liga, está también el caso de Philippe Coutinho, que dejó al Liverpool para llegar al FC Barcelona en el segundo fichaje más caro en la historia del club catalán.
Los traspasos más caros en la historia son:
1- Neymar Jr., de Barcelona a PSG (222 millones de euros)
2- Kylian Mbappe, de Mónaco a PSG (180 millones)
3- Alexander Isak, de Newcastle a Liverpool (144 millones)
4- Morgan Rogers, de Aston Villa a Chelsea (137 millones)
5- Elliot Anderson, de Nottingham Forrest a Manchester City (135 millones)
6- Joao Felix, de Benfica a Atlético de Madrid (126 millones)
7- Enzo Fernández, de Benfica a Chelsea (121 millones)
8- Antoine Griezmann, de Atlético de Madrid a Barcelona (120 millones)
9- Philippe Coutinho, de Liverpool a Barcelona (118 millones)
10- Jack Grealish, de Aston Villa a Manchester City (117 millones)