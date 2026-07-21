10 atletas mexicanos a seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en la República Dominicana.
El evento, que congregará a más de 6,200 atletas en 40 deportes, representa el primer gran laboratorio competitivo en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
La delegación mexicana llega como una potencia indiscutible, impulsada por figuras consagradas y nuevos talentos que han dominado los podios mundiales en el último año.
En la rama femenil, el contingente nacional llega con un nivel abrumador.
Destaca la doble medallista olímpica Alejandra Valencia, quien buscará revalidar su hegemonía en el arco recurvo tras asegurar el oro en la Copa Merengue, evento clasificatorio para estos juegos.
A su lado, la jalisciense Andrea Maya Becerra se presenta como la indiscutible número uno del mundo en arco compuesto; firmó un 2025 histórico con cinco medallas en dos meses, incluyendo oros en los Juegos Mundiales y en el Campeonato Mundial de Gwangju.
En los deportes de combate, la atención mediática estará sobre la judoca Prisca Awiti, histórica ganadora de plata en París 2024, quien ha diseñado su recuperación médica meticulosamente para alcanzar su pico de forma en Santo Domingo.
La resistencia aeróbica estará liderada por Yareli Acevedo, flamante campeona del mundo en la exigente carrera por puntos de ciclismo de pista, y por la marchista Alegna González, subcampeona mundial en los 20 km y poseedora de tres récords nacionales recientes, quien busca la medalla de oro regional que falta en su vitrina.
Por el lado varonil, la innovación técnica y la ruptura de marcas históricas son los denominadores comunes.
En los saltos ornamentales, la escuela mexicana estará comandada por Osmar Olvera, múltiple medallista olímpico y mundial que viene de brillar en la Superfinal de la Copa del Mundo en Beijing 2026.
Lo acompañará en las alturas Randal Willars, quien llega motivado tras obtener el bronce en la plataforma de 10 metros del Mundial de Singapur 2025 ejecutando el clavado 109B, el salto con mayor grado de dificultad en el mundo.
En el atletismo, Uziel Muñoz revolucionará las pruebas de campo tras hacer historia con su medalla de plata en el Mundial de Tokio 2025, impulsando la bala a un récord nacional de 21.97 metros.
El tiro con arco masculino tiene como figura a Matías Grande, número tres del ranking global, quien consolidó su jerarquía venciendo a la élite europea en la Copa del Mundo de Madrid.
Finalmente, Diego Villalobos representa la vanguardia social y deportiva como pionero varonil en la natación artística; como medallista mundial de bronce en solo técnico, es una pieza disruptiva y fundamental a seguir en el centro acuático caribeño.