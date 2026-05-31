Alegna González se corona bicampeona en el Gran Premio de Marcha de Madrid 2026
La mexicana Alegna González obtuvo la medalla de oro este domingo en el Gran Premio de Marcha de Madrid 2026. En el circuito trazado sobre la Gran Vía, la originaria de Chihuahua repitió el título conseguido en la edición anterior y se consolidó como una de las figuras principales del World Athletics Race Walking Tour.
En la prueba de 10 kilómetros, González registró un tiempo de 44 minutos y 03 segundos, una marca representa su mejor desempeño personal en la distancia. Su registro previo fue de 45:06.
El podio fue completado por la peruana Evelyn Inga, quien obtuvo la plata con 44:16, y la local Aldara Meilán, quien alcanzó el bronce con 44:46.
A pesar de las altas temperaturas registradas en la capital española, González mantuvo la consistencia técnica necesaria para liderar el grupo.
Con este resultado, la marchista mexicana ajusta ahora su calendario de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde figura como una de las atletas a seguir.
Además de este objetivo regional, González cuenta con la clasificación confirmada para el Campeonato Mundial de Beijing 2027, eventos que forman parte de su ciclo actual de preparación de alto rendimiento.