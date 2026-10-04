Alegna González va por la pieza que le falta: una medalla olímpica en Los Ángeles 2028

Alegna González dejó atrás la etiqueta de promesa. La marchista mexicana ya es subcampeona mundial, posee marcas históricas y terminó dentro de las cinco mejores en sus dos participaciones olímpicas. Ahora tiene claro su siguiente gran objetivo: conquistar la medalla olímpica que complete su transformación en una de las principales figuras del atletismo nacional.

“La meta más grande es una medalla olímpica. Ya tengo dos Juegos Olímpicos, dos experiencias. Espero llegar a esta tercera y tener una muy buena participación”, declaró González, quien apunta hacia Los Ángeles 2028 después de ocupar el quinto lugar en Tokio 2020 y París 2024.

Su presente respalda esa ambición. Alegna conquistó la plata en los 20 kilómetros del Campeonato Mundial de Tokio 2025 con un tiempo de 1:26:06, resultado que confirmó su lugar entre las mejores marchistas del planeta. Después de varios años bajo la etiqueta de futura estrella, la mexicana ya no busca solamente competir bien: quiere disputar las medallas en cada escenario importante.

“Muchas veces estás enfocada en mejorar y llega un punto en el cual ya no solamente buscas llegar a la competencia y hacerlo bien, sino estar dentro de las medallas”, explicó.

El camino hacia sus terceros Juegos Olímpicos tendrá una escala decisiva en 2027. González señaló a los Juegos Panamericanos y al Campeonato Mundial como sus principales objetivos para el próximo año. Su plan consiste en participar en ambas competencias y conseguir la marca necesaria para Los Ángeles 2028.

“Mi principal objetivo del próximo año son los Juegos Panamericanos y el Mundial. Quiero estar en esas competencias y además contar con la marca para los Juegos Olímpicos”, afirmó.

Las experiencias de Tokio y París también cambiaron su manera de enfrentar el escenario olímpico. Alegna considera que llegará al siguiente ciclo con mayor madurez, más años dentro de la disciplina y una mejor comprensión de la concentración que exige una competencia de ese nivel.

“Cada una de las competencias te enseña algo, pero los Juegos Olímpicos son totalmente diferentes porque hasta la concentración cambia muchísimo. Creo que llego mucho más madura y también tengo muchos más años en la disciplina”, aseguró.

Esa evolución aparece con mayor claridad en los momentos más exigentes de una prueba. Para González, la técnica representa una base que trabajó durante toda su carrera, pero la paciencia, la estrategia y la fortaleza mental suelen determinar el resultado cuando el cansancio aparece en los kilómetros finales.

“Ahí el factor más importante es la mente, porque ya entrenaste y ya hiciste toda la competencia. Entonces se trata de quién tiene la mentalidad más dura y quién tiene más ansia de ganar”, explicó.

Alegna también aclaró cómo afrontará el cambio de distancias dentro de la marcha internacional. Aunque posee los récords mexicanos de 20 y 35 kilómetros, la atleta prefiere las pruebas cortas dentro del nuevo programa, que sustituyó esas distancias por el medio maratón y el maratón.

“Ahora es medio maratón, pero definitivamente me gustan las distancias cortas. El maratón no está en mi mente”, sentenció.

La marchista considera que México todavía cuenta con los elementos necesarios para recuperar su lugar entre las grandes potencias de la disciplina. Para conseguirlo, señaló que las nuevas generaciones deben mantener el enfoque y trabajar la técnica desde el comienzo, tanto para mejorar su rendimiento como para reducir el riesgo de recibir penalizaciones o quedar fuera de una competencia.

También reconoció que uno de los aspectos que el público suele malinterpretar es la evaluación de la técnica, pues los jueces analizan a simple vista si el atleta mantiene contacto con el suelo y cumple con el movimiento reglamentario. Esa apreciación provoca discusiones entre quienes observan la prueba, pero representa una de las características esenciales de la marcha.

“La marcha en México tiene una historia impresionante y ahora los nuevos marchistas queremos ser parte de ella. Los invito a que nos apoyen, y a las nuevas generaciones les digo que, si tienen un sueño, siempre busquen cumplirlo”, expresó.

Alegna González ya demostró que puede competir contra las mejores del mundo. La plata mundial cambió su posición dentro del atletismo internacional, pero también elevó sus objetivos. Los Ángeles 2028 no representa únicamente una tercera experiencia olímpica: aparece como la oportunidad de conquistar la única pieza que todavía falta en su carrera.