Alejandra Zavala logró la primera plaza olímpica de México en una disciplina individual rumbo a Los Ángeles 2028, tras ganar la medalla de plata en la prueba femenil de pistola de 25 metros del XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, este jueves en Lima, Perú.

La mexicana, de 42 años, terminó la final con 26 puntos, por detrás de la estadounidense Ada Claudia Korkhin, quien se llevó el oro con 30, mientras que su compatriota Alexis Lagan completó el podio con 19.

Zavala obtuvo la plaza olímpica gracias a que Korkhin ya había conseguido una para Estados Unidos el pasado 23 de noviembre, cuando ganó la prueba de pistola de aire de 10 metros. De acuerdo con la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF, por sus siglas en inglés), cada deportista únicamente puede conseguir una plaza olímpica para su país, por lo que el boleto le correspondió a México.

Se trata de la segunda medalla de Zavala en el campeonato continental, luego de obtener la plata por equipos en la prueba de pistola de aire de 10 metros, junto a Andrea Ibarra y Mia Rosales.

México ya tiene una plaza olímpica en la pistola 25m rumbo a Los Ángeles 2028 🇲🇽



Alejandra Zavala conquistó la Plata y obtuvo la clasificación para México, durante el XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo. La campeona panamericana de Santiago 2023 en esta prueba volvió… pic.twitter.com/sU0CIIVWn0 — Panam Sports (@PanamSports) November 26, 2026

Alejandra Zavala, rumbo a sus cuartos Juegos Olímpicos

Nacida en Guadalajara, Jalisco, Zavala creció en una familia de tiradores. Desde pequeña acompañaba a su padre a un club de tiro, comenzó a practicar a los 11 años y a los 13 empezó a hacerlo de manera formal. Un año después tuvo su primer triunfo internacional en Guatemala.

“Comenzó como un juego y se hizo mi disciplina”, recordó la mexicana en una entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en 2018.

La jalisciense debutó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y cuatro años después, en Río 2016, se quedó a dos décimas de alcanzar el podio en la prueba de pistola de aire de 10 metros. Ese mismo año ganó el oro en la final de la Copa del Mundo en Bolonia, Italia, un título que ya había conseguido en 2014 en Azerbaiyán.

Tras quedarse fuera de Tokio 2020, Zavala estuvo cerca de abandonar el deporte. Según publicó ESPN, la tiradora cambió de entrenador y tuvo que superar situaciones de violencia por parte de su ex pareja y ex entrenador que la alejaron de las competencias y pusieron en riesgo su vida.

La mexicana recuperó su nivel en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde ganó dos medallas de oro en las modalidades de pistola de 10 y 25 metros, y regresó a los Juegos Olímpicos en París 2024.

De acuerdo con la Federación Internacional de Tiro Deportivo, la plaza olímpica se otorga al Comité Olímpico Nacional y no directamente a la deportista que la consigue. De ser seleccionada para representar a México en Los Ángeles 2028, Zavala disputaría sus cuartos Juegos Olímpicos a los 44 años.

México suma 29 lugares para deportistas rumbo a Los Ángeles 2028

Con el resultado de Zavala, México tiene asegurada su participación en tres disciplinas de los próximos Juegos Olímpicos, con un total de 29 lugares para deportistas: 18 en futbol varonil, 10 en flag football femenil y uno en tiro deportivo.

El Campeonato de las Américas concluirá el próximo 1 de diciembre y repartirá 12 plazas olímpicas, una por cada prueba individual, por lo que México todavía tiene posibilidades de ampliar su representación en Los Ángeles 2028.