Álvaro Ortiz destaca entre los mexicanos en el primer día del VidantaWorld México Open

La primera jornada del VidantaWorld México Open tuvo a seis representantes mexicanos en el campo. Álvaro Ortiz fue el mejor ubicado de los nacionales al finalizar en el puesto T8, con una tarjeta de 65 golpes.

Los resultados de los mexicanos

Álvaro Ortiz encabeza la participación mexicana después de una destacada primera ronda que lo colocó dentro del Top 10 de la clasificación.

Santiago de la Fuente se ubicó en el puesto T77, mientras que Omar Morales terminó en el T77. Por su parte, Gerardo Gómez se colocó en el T106, Alejandro Fierro en el T105 y Mauricio Figueroa en el T05.

Jugar en casa, una motivación extra

Para Álvaro Ortiz, competir en México y tener cerca a su familia y a los aficionados representa una motivación especial. El golfista reconoció que disfrutar esa conexión con la gente es parte importante de su experiencia en el torneo.

“Esto para mí es un regalo y poder conectar con la gente y poder ver a los niños y a mi familia”, expresó.

Aunque tuvo un buen comienzo, Ortiz sabe que todavía queda mucho camino por recorrer y que deberá mantener la concentración durante las siguientes rondas.

“Esto solo es el inicio. Tengo mucho trabajo por hacer todavía. Tengo que seguir haciendo bien las cosas, enfocado y con ello solo es agachar la cabeza, seguir caminando. Espero aquí verlos el domingo”, señaló.

Un nuevo reto en el campo

El nuevo trazado del campo también representó un desafío para los participantes. Ortiz explicó que las condiciones de la primera jornada, favorecidas por la lluvia del día previo, permitieron encontrar algunos hoyos más accesibles.

“Creo que al final de cuentas hoy vimos al campo probablemente en las condiciones más fáciles que lo vamos a ver durante el torneo. La lluvia de ayer lo aflojó mucho, los greens estaban reaccionando mucho, entonces muchas de las banderas que hoy eran complicadas estaban más accesibles”, comentó.

El respaldo de la afición

Los seis representantes nacionales contaron con el apoyo de los aficionados que se dieron cita en Vidanta para acompañarlos y alentarlos durante sus recorridos. La presencia de la gente convirtió la primera jornada en una oportunidad para acercar el golf mexicano a nuevas generaciones.

Lo que viene

La segunda ronda será clave para los seis mexicanos, que buscarán mejorar sus posiciones y mantenerse en la pelea por superar el corte del torneo.

Álvaro Ortiz llegará a la siguiente jornada como el mejor ubicado de los representantes nacionales, desde el puesto T8 y con la motivación de seguir adelante ante su gente.